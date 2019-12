Illertissen investiert auch weiterhin kräftig

Plus Kämmerer Markus Weiß hat im Stadtrat seinen Entwurf für den Haushaltsplan 2020 vorgestellt. Es sind einige Maßnahmen vorgesehen. So steht es um die Finanzen der Stadt.

Das neue Feuerwehrhaus, das gerade in Illertissen gebaut wird, wird wohl auch im Haushalt des kommenden Jahres kräftig zu Buche schlagen. In dem ersten Entwurf, den Kämmerer Markus Weiß nun im Stadtrat vorgelegt hat, ist die zweite Rate für das Gebäude mit drei Millionen Euro eingeplant. Insgesamt soll es am Ende rund zehn Millionen Euro kosten. Doch das ist nicht das einzige teure Projekt.

Adlergebäude soll Platz für Vereine bieten

Für Maßnahmen im Hochbau hat der Kämmerer rund 6,8 Millionen Euro veranschlagt. Neben dem Anteil für das Feuerwehrhaus wird voraussichtlich auch die Sanierung des Adlergebäudes einiges Geld verschlingen. Das Haus an der Hauptstraße soll für rund zwei Millionen Euro grundlegend saniert werden, sodass es von vielen Illertisser Vereinen und Gruppen genutzt werden kann. Am Ende werden die Kosten dafür aber nicht an der Stadt hängen bleiben. Aus dem Programm „Soziale Integration im Quartier“ werden voraussichtlich 1,8 Millionen Euro nach Illertissen fließen.

Auch der Neubau des Dorfladens Jedesheim wird einiges kosten. 2020 würde der Kämmerer dafür eine Million bereitstellen. In den folgenden Jahren wird voraussichtlich eine weitere Million fällig werden. Die Stadt hofft auch hier auf Zuschüsse. In Jedesheim werden im Rahmen der Dorferneuerung außerdem Straßen saniert. Für die Maßnahme an der Kirchenstraße und der Pfarrer-Steiner-Straße sollen 640000 Euro im Haushalt bereitgestellt werden. Für den Kanalbau werden an dieser Stelle wohl weitere 325000 Euro fällig. Weiter steht in Jedesheim die Erweiterung des Friedhofs an, die 2020 wohl mit 570000 Euro zu Buche schlägt.

Der Dorfladen in Jedesheim wird neu gebaut.

Mehr Geld als in den Vorjahren soll auch in den Unterhalt von kommunalen Gebäuden, Anlagen und Straßen fließen. 2,6 Millionen werden dafür wohl fällig. Allein die Instandsetzung verschiedener Heizungen, unter anderem in der Gemeindehalle Jedesheim und der Illertisser Schranne, wird etwa 300000 Euro verschlingen.

Illertissen ist keine besonders steuerstarke Stadt

Neben den anstehenden Ausgaben warf Weiß auch einen Blick auf die zu erwartenden Steuereinkünfte. Laut der aktuellsten Schätzung des Bayerischen Städtetags vom Oktober dieses Jahres wird das Steueraufkommen in den Kommunen im Freistaat um im Schnitt 3,3 Prozent steigen. Weiß rechnet damit, dass die Einkünfte aus der Einkommenssteuer in Illertissen etwa in diesem Rahmen zunehmen werden. Bei der Gewerbesteuer sehe das anders aus. Illertissen liege hier im Vergleich mit ähnlich großen Städten unter dem Durchschnitt. Das zeigt sich, wenn man die Steuerkraft pro Einwohner berechnet. Die liegt in Illertissen bei 1178 Euro. Bei anderen Städten dieser Größenordnung ist der Durchschnittswert 1561 Euro. Laut Weiß ziehen die kleineren Städte im Münchner Umland den Schnitt nach oben, weil dort auf eine Kommune mehr Unternehmen kommen. Auch wenn Illertissen im regionalen Vergleich als steuerstarke Gemeinde dastehe, bewege man sich eigentlich eher im Mittelmaß, erklärt Kämmerer Weiß. Im Vergleich zu den Zahlen der Vorjahre fällt außerdem eine Steigerung bei den Personalkosten auf. Die lägen vor allem im Bereich der Kinderbetreuung begründet, erklärt Weiß. Mehr Kinder, die intensiver betreut werden sollen, brauchen mehr Erzieher.

Man muss auf die Rücklagen zurückgreifen

Alles in allem wird es im kommenden Jahr nicht ohne „einen kräftigen Schluck aus den Rücklagen“ gehen, erklärt der Kämmerer. Rund 5,5 Millionen Euro werde man brauchen. Damit übersteigen die Schulden ab dem kommenden Jahr die Rücklagen. Laut Weiß bewege man sich dabei noch in einem verträglichen Bereich. Er rechnet damit, die beiden Summen bis 2023 auf gleiches Niveau bringen zu können. Derzeit gebe es einiges, was vorfinanziert werden müsse, zum Beispiel die Erschließung des Baywa-Areals. Durch den Verkauf der Grundstücke werde sich die Stadt das Geld zurückholen.

Mit Blick auf den Vortrag des Kämmerers resümierte Bürgermeister Jürgen Eisen: „Wir sind keine reiche Stadt, wir haben nichts zu verschenken und müssen unsere Finanzen im Blick behalten.“ Das gelinge mit dem aktuellen Plan aber ganz gut, so der Bürgermeister. Jetzt bei den Investitionen den Rotstift anzusetzen, ergibt für Eisen derzeit keinen Sinn. Es gebe Dinge, die müsse die Stadt jetzt angreifen, weil es eben jetzt die Zuschüsse dafür gebe. Beispielsweise im Straßenbau oder beim Adler-Gebäude.

Nach Weihnachten geht der Stadtrat dann in die Haushaltsberatung. Verabschiedet werden soll das Zahlenwerk, wie gewohnt, im Februar.

Lesen Sie auch: