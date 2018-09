09:00 Uhr

Illertissen investiert ins Regenbogenland

Weil immer mehr Eltern ihre Kinder in Betreuung geben, sollen neue Plätze entstehen. Auch durch einen Umbau – der wird nicht billig.

Von Jens Carsten

Der Bedarf an Kinderbetreuung ist große in Illertissen: Die Stadtverwaltung will ihn unter anderem durch den Ausbau bestehender Einrichtungen decken. Das ist auch das Ziel bei der Kindertagesstätte Regenbogenland, wo die Anzahl der Plätze von jetzt 50 auf 75 steigen soll. Damit das möglich wird, muss sich in dem Gebäude allerdings einiges ändern. Ein Konzept dazu wurde nun in einer Sitzung des Illertisser Stadtrats präsentiert. Nach ersten Schätzungen müssen 300000 Euro veranschlagt werden. Allerdings könnte ein großer Zuschuss vom Staat kommen.

Es in Gruppenraum befindet sich im Keller, ein verglastes Atrium sorgt im Inneren für schlechtes Raumklima und statt einem zweiten Fluchtweg gibt es nur Notausstiege: Dass die Situation im Regenbogenland unter Sicherheitsaspekten unbefriedigend ist, wurde in der Sitzung deutlich. „Ein schöner Kindergarten mitten in der Stadt“, stellte Bürgermeister Jürgen Eisen (CSU) fest. Allerdings sei es im vetrglasten Innenhof bei Sonnenschein „viel zu heiß“ und die Nutzung des Untergeschosses sei „nicht so super“. Der Raum wirke mit seinen Gitterstäben „fast schon wie ein Gefängnis“, sagte Alexander Pelzl, der in der Stadtverwaltung die Ressorts technische Dienste und Bauunterhalt leitet. Toleriert werde das alles von Seiten des Landratsamts als zuständige Aufsichtsbehörde zwar, hieß es. Allerdings nur als Übergangslösung, die nun schon einige Jahre andauere. „Das hat sich zu einer Dauereinrichtung entwickelt“, so Pelzl.

Was getan werden soll: Der Innehof soll umgestaltet werden und ein solides Dach erhalten, in dem entstehenden Raum würde eine weitere Gruppe unterkommen (25 Kinder mehr). Im Keller soll sich künftig ein Turnraum befinden. 40 Prozent der Kosten könnten aus einem Fördertopf kommen. Die Ausgaben sind erheblich, allein die Planungen samt eines notwendigerweise zu erstellenden Brandschutzgutachtens würden einige tausend Euro kosten. Ein Architekturbüro solle beauftragt werden, empfahl Pelzl.

Rat Ewald Ott (CSU) hielt das für eine gute Sache: Mit Blick auf die Defizite des Gebäudes „sollte man das alles machen“. Andreas Lanwehr (Freie Wähler) wollte wissen, ob der Umbau während des Kindergartenbetriebs überhaupt funktioniere. Die vorgesehenen Arbeiten könnten zwischen sechs Wochen und drei Monaten dauern, schätzte Pelzl. Bürgermeister Eisenhielt eine Baustelle in Anwesenheit der Kinder nicht für problematisch: „Dann gibt es wenigstens etwas zu sehen.“ In Au sei sogar eine Komplettsanierung im laufenden Betrieb erfolgt, so der Bürgermeister. Ähnlich sah das Rüdiger Stahl (ÖDP, AB, Grüne): Der Umbau der Grundschule sei während der Schulzeit erfolgt. „Das war saumäßig anstrengend, hat aber gut geklappt.“ Kasim Kocakaplan (SPD) wollte angesichts der Mängel des Gebäues wissen, ob es seinerzeit eine Fehlplanung gewesen sei. Das verneinte Pelzl. Es sei früher als Büro genutzt worden.

Die Räte beschlossen einstimmig, einen Architekten zu beauftragen. Außerdem wird ein Posten in den Haushalt für 2019 übernommen.

Themen Folgen