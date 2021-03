06:00 Uhr

Illertissen lehnt Helikopter-Hangar am Flugplatz ab

Plus Das Votum im Bauausschuss ist eindeutig: Die Illertisser Stadträte lehnen den Bau eines Hubschrauber-Hangars einhellig ab. Das sind die Gründe dafür.

Von Rebekka Jakob

Die Abstimmung lief kurz und schmerzlos. Kein einziges Mitglied des Illertisser Bau- und Umweltausschusses hob die Hand, als es um den Bauantrag für einen Helikopter-Hangar beim Flugplatz ging. Auch Wortmeldungen hatte es zuvor zu dem Thema nicht gegeben in der öffentlichen Ausschusssitzung. Im Gespräch mit unserer Redaktion hat Bürgermeister Jürgen Eisen nun erklärt, wo die Befürchtungen liegen - und warum es am Ende doch noch anders kommen könnte, als die Stadträte sich das vorstellen.

Hubschrauber landen und starten auf dem Flugplatz in Illertissen immer wieder. Auch die Polizei und die Bundeswehr nutzen die Landebahn auf dem Vereinsgelände des Luftsportvereins Illertissen. Die Genehmigung dafür dürfte von Anfang an bestanden haben, sagt Bürgermeister Eisen. Helikopter bis zu fünf Tonnen sind auf dem Areal zugelassen, daneben Flugzeuge bis zu vier Tonnen, Motorsegler, Motorflug, Ultraleicht, Modellflug und Fallschirmspringen. Seit vielen Jahren ist der Flugplatz auch Stützpunkt der Luftrettungsstaffel Bayern und des Deutschen Flugbeobachtungsdienstes. Und natürlich starten und landen dort auch private Hubschrauber.

Flugbetrieb in Illertissen hat nicht nur Freunde

Dass jetzt ein privater Antragsteller einen Hangar dazu bauen möchte, in dem mindestens zwei Hubschrauber Platz finden dürften, gefällt auch Bürgermeister Eisen nicht. Seine Stadtratskollegen und er selbst machen sich Sorgen, dass dadurch mehr Hubschrauber-Flüge stattfinden und der Fluglärm zunimmt. "Das ist nicht nur für die Illertisser selbst ein Problem, sondern vor allem auch für die Anwohner in den umliegenden Gemeinden." Diese wären von den zusätzlichen Geräuschen nämlich noch stärker betroffen als die Stadtbewohner.

Schon jetzt hat der Flugbetrieb in Illertissen nicht nur Freunde: Viele freuen sich zwar über die Fallschirmspringer, die von dort aus ihrem Hobby nachgehen. Immer wieder gibt es aber auch Kritik am Fluglärm. Auch in unserer Redaktion kommen immer wieder Beschwerden an, vor allem über den Flugbetrieb am Sonntag.

Landratsamt und Luftfahrtamt müssen noch Stellung beziehen

"Weitere Lärmemissionen durch Hubschrauber wollen wir deswegen nicht haben", so Eisen. Daher die kategorische Ablehnung des Projektes im Bauausschuss. "Wie es aber das Landratsamt sieht, ist eine andere Sache", erklärt der Bürgermeister. Als übergeordnete Baubehörde muss dort eine Aussage darüber getroffen werden, ob das Projekt zulässig ist. Der Bürgermeister vermutet jedoch, dass das Vorhaben auch aus formalen Gründen dort abgelehnt wird. "Die Nutzung für den Flugplatz ist an die Vereinsaktivitäten gebunden. Hier geht es jedoch um einen gewerblichen Anbieter - und die sind dort nicht vorgesehen." Auch das Luftfahrtamt werde noch Stellung dazu nehmen, wie hier die rechtliche Lage ist.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen