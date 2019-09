12:11 Uhr

Illertissen und Loket: Eine Partnerschaft, die Grenzen überwindet

Seit 20 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen der deutschen und tschechischen Stadt. Wieso die Verbindung so wichtig ist.

Von Franziska Wolfinger

Loket und Illertissen haben Grund zu feiern: Seit 20 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen der deutschen und tschechischen Stadt. Was vor 70 Jahren noch undenkbar gewesen wäre, ist inzwischen gelebte Realität und hat angesichts der politischen Stimmung in Deutschland, Europa und der Welt nicht an Bedeutung verloren: Freundschaft über Ländergrenzen hinweg. Das weiß auch die Europäische Union zu schätzen: Nicht umsonst werden die Feierlichkeiten zum Partnerschaftsjubiläum mit 24.000 Euro gefördert.

Gerade die Partnerschaft zu Orten im ehemaligen Ostpreußen, Sudetenland oder Schlesien hat eine besondere Bedeutung. So geht es einerseits darum, die Geschichte der Heimatvertriebenen mahnend in Erinnerung zu behalten. Für die Betroffenen war die Vertreibung schließlich eine persönliche Katastrophe. Andererseits haben diese Menschen, die sich dann auch in Süddeutschland niedergelassen haben, Städte wie Illertissen bereichert. In diesem Zusammenhang bleibt auch zu hoffen, dass das Egerländer Museum in Illertissen trotz des Umbaus des Adler-Gebäudes, in dem die Erinnerungsstücke bislang ausgestellt sind, weiterhin in dem Umfang Bestand haben wird, den es derzeit hat.

Mit den Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen hat die Partnerschaft zwischen Loket und Illertissen einen Höhepunkt erreicht. Ein Wochenende lang wird der Anlass in der tschechischen Stadt gefeiert. Anschließend gilt es, auf beiden Seiten nicht nachzulassen und die Partnerschaft weiter zu vertiefen.

In diesem Zusammenhang darf auch die Partnerschaft zum französischen Carnac nicht vergessen werden. Auch hier haben Illertisser und Franzosen in den vergangenen Jahrzehnten ein erfolgreiches, grenzübergreifendes Projekt auf die Beine gestellt. Darüber hinaus leisten Städtepartnerschaften einen wertvollen Beitrag zum kulturellen Austausch, an dem sich auch Menschen beteiligen können, die nicht unbedingt das Geld für weite Reisen haben.

