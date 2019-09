vor 22 Min.

Illertissen will Vereine finanziell entlasten

Der Stadtrat stimmt höheren Zuschüssen für Investitionen zu. Was sich sonst noch ändern wird in den Richtlinien.

Von Sabrina Schatz

Eine Flutlichtanlage soll künftig den Fußballplatz erhellen, neue Trachten für die gesamte Musikkapelle sollen angeschafft werden, die Heizung im Vereinsheim ist defekt: Investitionen wie diese können Vereine in finanzielle Schwierigkeiten bringen. Die Stadt Illertissen will in solchen Fällen Abhilfe schaffen. Der Stadtrat hat beschlossen, die Zuschusssätze für Investitionen anzuheben. Demnach wird die Stadt statt der zehn bis 20 Prozent ab dem kommenden Jahr 25 Prozent der Kosten tragen. Doch das ist nicht die einzige Änderung in den Richtlinien zur Förderung der Vereine.

Wie Bürgermeister Jürgen Eisen (CSU) in der Stadtratssitzung deutlich machte, unterstütze die Vöhlinstadt ihre Vereine in vorbildlicher Weise. Die Zuschüsse bezeichnete er als „gut angelegtes Geld“. Die Richtlinien, welche in der bisherigen Fassung seit 2013 galten, hätten sich im Wesentlichen bewährt. Aus Sicht der Verwaltung sollte jedoch nachgebessert werden, um mehr Gerechtigkeit zu schaffen.

Die Stadt will nun Vereinen, die eigene Liegenschaften besitzen und unterhalten, mehr unter die Arme greifen. Insbesondere bei baulichen Investitionen, zum Beispiel bei der Sanierung eines Bestandsgebäudes, falle die städtische Förderung – bislang zehn Prozent der Baukosten – zu niedrig aus. „Wenn die Vereine 90 Prozent der Kosten tragen müssen, dann ist das ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagte Kämmerer Markus Weiß. Künftig sollen es nun laut Beschluss 25 Prozent sein, wobei der Zuschuss gedeckelt wird auf insgesamt 30000 Euro pro Maßnahme (bisher 25000 Euro). Weiß zufolge werden sich die Mehrausgaben in Grenzen halten. In den vergangenen fünf Jahren wären laut Sitzungsunterlage im Schnitt 14000 Euro zusätzlich zusammengekommen.

Darüber hinaus wird die Pauschale zur Pflege vereinseigener Anlagen um 20 Prozent erhöht. Gleichzeitig steigen jedoch die Entgelte leicht, die Vereine bezahlen müssen, wenn sie städtische Hallen nutzen: um zehn Prozent. Die Vereinskommission hatte sich im Vorfeld der Stadtratssitzung beraten und verschiedene Varianten durchgespielt. Die vorgestellten Förder- und Entgeltsätze hätten sich als konsensfähig herausgestellt, hieß es. Die Mehrausgaben der Stadt werden laut Kalkulationen bei rund 4300 Euro pro Jahr liegen.

Andreas Fleischer (SPD) nannte die moderate Erhöhung „in Ordnung“, denn die städtischen Anlagen müssten auch gepflegt werden. Fraktionskollege Kasim Kocakaplan sagte, „ein bisschen Bauchweh“ wegen der Erhöhung zu haben: „Man steckt in eine Tasche Geld rein und zieht es aus der anderen heraus.“ Er beantragte eine getrennte Abstimmung, was jedoch keine Mehrheit fand. Bürgermeister Eisen erwiderte, dass unterm Strich alle Vereine – trotz höherer Entgelte – von den neuen Richtlinien profitieren würden. Hermann Schiller (FW) stimmte zu: „Durch zehn Prozent Erhöhung geht kein Verein zugrunde.“

Ansgar Batzner (FW) lobte die Arbeit der Ehrenamtlichen: „Wir sind gut beraten, die Vereinsförderung ganz oben auf die Tagesordnung zu setzen.“ Derselben Ansicht war unter anderem Ansgar Bauer (FW): „Die Stadt macht viel für die Vereine. Aber manchmal weiß man gar nicht, was die Vereine alles für die Stadt machen.“ Er beantragte jedoch, die Zuschüsse für die Anschaffung neuer Trachten und Uniformen auf 15000 Euro zu deckeln, da diese sehr teuer kommen könne. Dritter Bürgermeister Wolfgang Ostermann (SPD) riet, nun besser „kein Fass – oder Fässle – aufzumachen“. Letztlich stimmten die Räte geschlossen für die präsentierte Änderung der Richtlinien.

Lesen Sie außerdem: 20 Jahre Städtepartnerschaft: 140 Illertisser feiern in Loket

Themen folgen