Illertissen will die Spider Murphy Gang

Die berühmten Musiker sollen bei „Live im Sperrbezirk“ spielen. Offenbar stehen konkrete Verhandlungen an.

Von Jens Carsten

Spielt die berühmte bayerische Band bald in Illertissen? Diese Frage hat Henning Tatje, der Organisator der Open-Air-Konzerte „Live im Sperrbezirk“ am Samstagabend am Rande des Auftritts der Rockabilly-Band The Bombs öfter gehört. Mehrfach sei er von Besuchern angesprochen worden. Auch darauf, was er denn eigentlich in Illertissen mache. Ihrer Ansicht nach hätte Tatje (wie selbst angekündigt) ja in Senden sein sollen, wo die Spiders auftraten.

Illertissen schaute am Samstag nach Senden

Vor Ort wollte der Illertisser Tourismusbeauftragte Kontakte für einen möglichen Auftritt in der Vöhlinstadt knüpfen. Und das hat er auch. Allerdings indirekt: Er habe Vertrauenspersonen, die sich in der Musikszene auskennen, in Senden im Publikum sitzen gehabt, sagte Tatje dazu am Sonntag im Gespräch mit unserer Redaktion. Und die Kontaktaufnahme zur Band sei nicht nur zustande gekommen, sondern zudem noch ganz in seinem Sinne verlaufen. Details verriet Tatje nicht. Nur so viel: „Jetzt geht es an die konkreten Verhandlungen.“ Und: „Bisher sieht es gut aus.“

Eine höhere Gage gibt es auch für die "Spiders" nicht

Angedacht ist ein Auftritt der Spider Murphy Gang bei „Live im Sperrbezirk“ im kommenden Jahr. Eine höhere Gage als die anderen Musiker, die sich an der städtischen Konzertserie beteiligen, sei allerdings nicht drin, betont Tatje. Nun geht es darum, ob die bekannte Band möglicherweise unter anderen Gesichtspunkten für einen musikalischen Besuch in Illertissen gewonnen werden kann.

Am kommenden Wochenende geht „Live im Sperrbezirk“ mit einem Doppelkonzert ins Finale: Am Freitag, 9. August, spielen die Jedesheimer Musikanten (ab 19 Uhr), am Samstag dann die Rockbands Edelstoff und die Välscher (ab 18Uhr).

