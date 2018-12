05:30 Uhr

Illertissen will eine Riesen-Öko-Party feiern

Diese zwei Musiker haben einiges zum Thema Nachhaltigkeit zu sagen – auf eine witzige Art und längst nicht nur für Kinder: Tom Palme (links) und Rodscha aus Kambodscha (hier bei einem Fest in Meitingen).

Wie man Energie spart und nachhaltig lebt – das soll in der Vöhlinstadt bekannter werden. Aber bitte mit Spaß. Deshalb findet das Festival „Synergie“ statt.

Von Jens Carsten

Energie sparen und dabei Spaß haben – darum geht es bei dem Festival „Synergie“, das im kommenden Jahr in Illertissen veranstaltet werden soll. „Musik und gute Laune stehen im Vordergrund und nicht der erhobene Zeigefinger“, sagt Susanne Schewetzky, die von Seiten der Stadt mit der Organisation betraut ist. Gemeinsam mit Klimaschutzmanager Simon Ziegler, der die von der Landesanstalt für Umwelt (LFU) angebotene Veranstaltung nach Illertissen geholt hat. „Das ist mal etwas anderes.“ Stattfinden wird das Festival zur Nachhaltigkeit am Samstag, 6. April, gemeinsam mit dem Ökomarkt rund um das Rathaus. Zu erleben sind unter anderem Bands, Workshops und ein Parcours mit verschiedenen E-Fahrzeugen. Das Rahmenprogramm steht, die Vorbereitungen laufen. Weitere Ideen für das Fest sind aber willkommen, sagt Ziegler, der sich zum Beispiel einen Kleidertauschbörse und ein Repair-Café vorstellen könnte. „Es wäre schön, wenn wir dafür Mitmachbegeisterte finden.“

Illertissen: Suche nach einem neuen Lebensstil

Praktische Anregung für einen neuen Lebensstil vermitteln – das will die LFU mit den Synergie-Festivals erreichen. Energiesparen steht im Fokus: Wer seinen Bedarf senkt, nutzt die umweltfreundlichste Energiequelle, heißt es auf der Website zur Veranstaltung (www.synergie-festival.de). Und weiter: Es gehe um „positive Gestaltungskraft, die durch das Zusammenwirken Vieler entsteht“. Ziegler sieht das so: „Energiesparen ist ein sperriges Thema, hier soll das leicht und ansprechend präsentiert werden.“ Oder eben „sexy“, wie man heutzutage mitunter sage.

Auch einen Solarkocher gibt es in Illertissen schon. Bild: Sonja Diller (Symbol)

Deshalb hat die Stadt Bands engagiert: Vormittags spielen Tom Palme und Rodscha aus Kambodscha, die für ihre Kinderlieder bekannt sind und die zum Thema Nachhaltigkeit einiges mitzuteilen haben. Musiziert wird im Reggae-Stil, weshalb das Gehörte auch für Erwachsene angenehm ist, das weiß Ziegler als Familienvater aus eigener Erfahrung. Genauso wie die nachfolgende Formation „Oans no“ aus München – die Vierergruppe, die mitreißende Mundartmusik spielt, reist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu ihren Auftritten. „Eine superwitzige Band“, sagt Schewetzky. Auf de Gelände sind Lounge-Sessel und zahlreiche Stände verteilt – wie beim Ökomarkt üblich, werden Händler, Firmen und Vereine ihre Waren und Dienstleistungen präsentieren. Es geht um nachhaltige, biologisch erzeugte und regionale Produkte. Auch Vorträge und Workshops sind geplant, etwa zu Themen wie Upcycling oder zum Bau von Insektenhotel. Präsentieren will Ziegler auch den Solarkochtopf, den er kürzlich mit Schülern zusammengebaut hat. „Damit bekommt man bei Sonnenschein eine ganze Menge Chili warm.“

Eigentlich eine dröge Materie: Aber das Festival soll die Lust am Energie sparen wecken. Bild: E. Popov (Symbol)

Die Schüler der Illertisser Schulen sollen bei der Öko-Party noch in anderer Hinsicht dabei sein: Ziegler und Schewetzky wollen einen Wettbewerb veranstalten, mit dem Ideen zu Energiesparen, Klimaschutz und Nachhaltigkeit gesammelt werden sollen. Da sei es etwa denkbar, einen Song zu schreiben oder ein Video zu drehen. Für die einfallsreichsten Umsetzungen gibt es Preise. Auch die sollen nachhaltig sein, dem Klimaschutzmanager schwebt etwa der Besuch der Umweltstation in Legau im Unterallgäu vor. Alle Schulen sollen zur Teilnahme am Wettbewerb eingeladen werden (Illertissen könnte zur Festivalstadt werden: Heuer gab es eine Sause zu 100 Jahre Freistaat: Heimatklänge mal drei: Illertissen feiert beim Bayern-Sound-Festival ).



Beim Festival Synergie ist Tatkraft gefragt

Bei dem Festival ist auch Tatkraft gefragt: Um den Energieverbrauch greifbar zu machen, sind Aktionen wie „Tauziehen gegen die Sonne“ (also Solarkraft) geplant und auf einem Parcours können E-Fahrzeuge besichtigt und getestet werden.

Die LfU unterstützt die Stadt Illertissen mit Sach- und Dienstleitungen im Wert von 13000 Euro. „Aber wir bestimmen, wie das Festival genau aussieht“, sagt Ziegler. Geht es nach ihm, soll das Fest möglichst viele Menschen auf angenehme Weise zum Nachdenken bringen. Oder besser: zum Umdenken. Einen Tipp hat Ziegler schon mal: „Auch ausgeschaltete Elektrogeräte verbrauchen Strom, wenn sie eingesteckt sind“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Am besten gleich ausstecken. Spart Energie.

Termin: Das Festival „Synergie“ findet am Samstag, 6. April, am Illertisser Rathaus statt, Beginn ist um 9 Uhr.

Themen Folgen