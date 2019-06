vor 25 Min.

Illertisser Asylhelfer sagen, wo es klemmt

Der Unterstützerkreis Asyl in Illertissen stellt im Kulturausschuss seine Arbeit vor – und spricht Hürden an. Was sich die Ehrenamtlichen wünschen und welche Rückmeldungen sie bekommen.

Von Sabrina Schatz

Sie schreiben mit den Geflüchteten Bewerbungen, helfen bei der Wohnungssuche, begleiten sie zum Arzt. Sie bauen Vertrauen auf, fördern, fordern und lassen, wenn nötig, los: Die Asylhelfer in Illertissen sind in vielerlei Hinsicht gefordert. Mit diesem Wulst an Aufgaben fühlen sie sich jedoch bisweilen allein gelassen. Das ist bei der Sitzung des Kulturausschusses deutlich geworden. „Wir sind hoch motiviert, sonst würden wir das nicht machen, aber wir brauchen professionelle Unterstützung“, betonte Dieter Schwehr, Mitglied im Unterstützerkreis Asyl. Mitstreiter Wilhelm Schulte ergänzte: „Bayern und auch der Landkreis stehlen sich ein bisschen aus der Verantwortung.“ Gäbe es die Ehrenamtlichen nicht, sähe wohl manches anders aus.

Dass vieles gut, aber eben nicht alles wie von selbst laufe, darüber müsse man sich bewusst sein, sagte Schulte, der zu dem Kreis von etwa 20 Ehrenamtlichen gehört, die sich regelmäßig treffen. Sie hatten sich an den Bürgermeister gewandt – mit dem Ziel, den Stadtrat und die Öffentlichkeit über die Arbeit des Unterstützerkreises Asyl während der vergangenen vier Jahre zu informieren – und über Stolpersteine, die ihnen begegnen.

Schwehr äußerte einen konkreten Vorschlag zur Entlastung der Ehrenamtlichen: Die Flüchtlings- und Integrationsberatung (FIB) des Diakonischen Werks Neu-Ulm solle die Zahl der Sprechstunden in Illertissen erhöhen. Denn aktuell bestehe eine Diskrepanz. In Senden biete die FIB elf Stunden pro Woche an, in Illertissen nur sechs und in Weißenhorn dreieinhalb Stunden. Die Zahlen passten nicht zum Bedarf: In Senden wohnen 152 Personen in Asylunterkünften, in Illertissen 144. Hinzu komme, dass das Angebot in der Vöhlinstadt auch Geflüchtete nutzen, die in Altenstadt, Kellmünz, Bellenberg oder Buch untergebracht sind. „Man sollte die Stunden gerechterweise anpassen“, sagte Schwehr und erhielt die Zustimmung einiger Stadträte. Derzeit habe der südliche Landkreis das Nachsehen, hieß es – und die Geflüchteten müssten teils Fahrtwege und -kosten in Kauf nehmen, um Sprechstunden besuchen zu können.

Frust bei Helfern: Nicht nur im Landkreis ein Problem

Auf diese Forderung hin meldete sich Sigrun Grüninger zu Wort, die im Diakonischen Werk Neu-Ulm als Teamleiterin für den Bereich Migration tätig ist. Der Sozialpädagoge Daniel Sperl, dessen Hauptbüro sich in Senden befinde, sei grundsätzlich bereit dazu, öfter in Illertissen zu sein, sagte sie. Jedoch gab Grüninger zu bedenken, dass der FIB Zwänge kenne – etwa, was die Finanzierung der Stellen anbelangt. 80 Prozent der Personalkosten trage das Bayerische Staatsministerium. 20 Prozent entfielen auf die evangelisch-lutherische Landeskirche – deren Mittel „in diesem Umfang aber nicht endlos“ seien. Es sei unsicher, welche (befristeten) Stellen künftig aufrechterhalten werden können. Das Landratsamt habe hierauf keinen Einfluss. Darüber hinaus richte sich die Beratung mittlerweile nicht mehr allein an Asylbewerber, sondern wurde allgemein für Migranten in den ersten drei Jahren nach der Einreise geöffnet. In der Tat, so Grüninger, seien die Bedingungen für die FIB – eine Ländersache – in Bayern im Vergleich zu denjenigen in Baden-Württemberg „nicht der Hit“.

Außerdem verwies Grüninger darauf, dass auch Diakonie-Mitarbeiterin Sashi Singh in Illertissen arbeite. Sie ist im Rahmen des Programms „Taff“ für traumatisierte Flüchtlinge zuständig (mehr dazu lesen Sie hier: Hilfe für traumatisierte Flüchtlinge ). Für dieses Angebot müssten wiederum Menschen aus dem ganzen Landkreis in die Vöhlinstadt kommen. Margarete Fischer, Integrationslotsin am Landratsamt, stimmte ihr zu, dass Fahrtwege manchmal erforderlich und zumutbar seien – das gelte nicht nur für Asylbewerber, sondern für alle Bürger.

Fischer äußerte gleichzeitig Verständnis für Frust und Erschöpfung in den Unterstützerkreisen. Das sei nicht nur ein Problem im Landkreis Neu-Ulm. „Die Situation ist belastend und schwierig, das sehen wir alle. Als Helferkreis, als Ehrenamtliche, können sie gar nicht alle Aufgaben bewältigen“, sagte sie. „Mir ist es ein Anliegen, dass Sie auf bestehende Strukturen zurückgreifen, um sich zu entlasten.“ Es gebe viele Stellen, die je nach Aufgabe unterstützen können, zum Beispiel Berufliche Fortbildungszentren oder die Caritas. Das Landratsamt wolle Ehrenamtliche mit Angeboten begleiten, etwa Fortbildungen.

Ein weiterer Wunsch der Illertisser Ehrenamtlichen lautete, die Unterkünfte nicht aufzufüllen, ohne zuvor den Status-Quo zu prüfen: Wie viele Migranten wohnen dort bereits? Wie viele sind in eigene Wohnungen gezogen? Zumal damit deren Begleitung häufig nicht endet. Laut Fischer ist das Landratsamt an Vorgaben gebunden, etwa wegen der Größe der kommunalen Unterkünfte und laufender Mietverträge.

Einig waren sich die Anwesenden darin, dass den Ehrenamtlichen Respekt gebührt. „Obwohl ihr wahnsinnig belastet seid und Freizeit opfert, gebt ihr nicht auf“, lobte Zweite Bürgermeisterin Gabriele Weikmann-Kristen (CSU), die Bürgermeister Jürgen Eisen in der Sitzung vertrat. Applaus einiger Zuhörer erhielt Rüdiger Stahl (ÖDP/AB/Grüne). Er nannte es „sehr dürftig“, würden die Forderungen der Asylhelfer lediglich „zur Kenntnis genommen“. Es könne nicht angehen, dass sich die Politik darauf verlasse: Die Helfer machen das schon.

