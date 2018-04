vor 35 Min.

Illertisser CSU will mehr Kante zeigen

Was sich der Ortsvorsitzende Uwe Bolkart für die Zukunft wünscht.

Von Ursula Katharina Balken

Die Wunden über die Demontage der Illertalklinik und der damit einhergehende Verlust der Geburtenstation sind noch längst nicht verheilt. Kaum ein Sprecher ließ bei der Jahresversammlung des CSU-Ortsverbandes im Hotel-Restaurant Kolb das Thema außen vor. Ortsvorsitzender Uwe Bolkart kritisierte: „Man hat einfach 700 Geburten vom Tableau genommen und nicht nach Alternativen gesucht.“

Bolkart verhehlte nicht, dass es zum Thema Krankenhäuser auch innerhalb der CSU im Kreis unterschiedliche Meinungen gibt. „Man muss auch innerhalb einer Partei kritisch sein und mal Kante zeigen.“ Er hofft aber, „dass die Dinge wieder ins Lot kommen.“ Mit einem kleinen Seitenhieb auf Weißenhorn meinte Bolkart: „Vielleicht hätten die Weißenhorner ein bisschen mehr nach Illertissen blicken sollen anstatt nur nach Neu-Ulm. Politik kann man nicht im Hauruck-Verfahren machen.“

Kreisrat Armin Oßwald berichtete über die Kreispolitik. Er sprach von einem enttäuschenden Gutachten, das über die Kliniksituation vorgelegt worden war. Zum Istzustand sagte Oßwald, die Illertalklinik werde benötigt, allein schon aus Platzgründen, den die anderen Häuser nicht zu bieten hätten. Positiv sieht er die geriatrische Station mit einer Akutabteilung. Auf kleinere Ebene gibt es eine Schmerztagesklinik und auch die Einrichtung für psychosomatische Behandlung sei sinnvoll. Als „bittere Pille“ bezeichnete Oßwald die Schließung des OP-Bereichs und den Abzug des dafür nötigen Personals. Interessant sei laut Oßwald ein Blick auf die Geburtenentwicklung im Land, die tendenziell steige. Das wäre bei der Entscheidung über den Abbau der Geburtenstation zu berücksichtigen gewesen.

Was in Illertissen geleistet worden ist, hatte zuvor Bürgermeister Jürgen Eisen aufgelistet. Die im Bau befindliche Aussegnungshalle bezeichnete er als ein architektonisches Glanzstück. Mit dem Baubeginn des neuen Feuerwehrgerätehauses, rechnet Eisen im kommenden Jahr. „Die Feuerwehr ist der wichtigste Verein in unserer Stadt“, sagte er. Es gebe Überlegungen, das alte Gerätehaus in einen Bürgersaal umzuwandeln.

Die Vöhlinstraße werde in zwei Abschnitten umgebaut, sagte Eisen. Die Möglichkeit, dass Anliegerkosten für Straßenbau nicht mehr fällig werden könnten, führe zu Ungerechtigkeiten. Als Beispiel nannte der Bürgermeister die Ablösevereinbarungen, die einige Anlieger mit der Stadt getroffen haben. Das bedeute, die einen hätten ihren Beitrag geleistet und andere brauchten dann nichts zu bezahlen. Um das auszugleichen, müsse sich die Regierung etwas einfallen lassen.

Beate Altmann, stellvertretende CSU-Kreisvorsitzende, sagte: „Das Beste von Bayern fängt an der Basis an.“ Stichwort für den Kreisvorsitzenden der Jungen Union, Johannes Deil. Er nutzte die Gelegenheit, sich als Listenkandidat für den Landtag vorzustellen, und übte Kritik an der Medienberichterstattung über das Zehn-Punkte-Programm von Ministerpräsident Markus Söder.

Ewald Ott berichtete als CSU-Fraktionssprecher aus dem Stadtrat. Die Grundstückskäufe durch die Stadt beurteilte Ott als „richtige Geldanlage.“

Den Landkreis sieht er in der Pflicht, sich beim Um- oder Neubau des Gymnasiums – wie bei anderen Schulen im Landkreis geschehen – entsprechend finanziell zu engagieren. Ott hatte auch Zahlen parat: Ein eventueller Neubau koste rund 33 Millionen, während ein Umbau mit rund 37 Millionen Euro zu Buche schlagen würde. Erfreulich sei das Engagement für junge Leute: So entstehe in Nähe des Schützenheims eine vom Alpenverein initiierte Kletteranlage.

