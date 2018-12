10:00 Uhr

Illertisser Feuerwehr bekommt Holz an die Hütte

Schritt für Schritt geht es in Illertissen mit dem geplanten Neubau voran – zumindest auf dem Papier. Jetzt steht fest, wie die Fassade und der Turm gestaltet werden könnten.

Von Felicitas Macketanz

Seit langem wird über das neue Feuerwehrhaus in Illertissen gesprochen, denn das aktuelle Gebäude ist zu klein und entspricht nicht mehr den aktuellen Vorschriften. Ein neuer Bau soll also her. Die Kosten dafür belaufen sich, wie berichtet, auf bisher rund 9,55 Millionen Euro. Die Stadt Illertissen übernimmt etwa 6,93 Millionen, der Landkreis Neu-Ulm 2,62 Millionen. Wie das Gebäude aussehen soll, war am Donnerstagabend Thema während der Stadtratssitzung in der Schranne.

Architekt Berthold Braunger stellte drei Varianten vor. Sein Favorit: Eine hölzerne Fassade des Gebäudes, die im Laufe der Jahre „versilbert“, wie er sagte. Verwendet werden sollte laut Braunger Lärchenholz. „Die Fassade soll ja natürlich sein“, so der Planer. Durch das Lärchenholz ergebe sich nach einiger Zeit eine homogene Vergrauung.

Als Zweites schlug der Fachmann eine Eternitfront vor, die allerdings deutlich mehr kosten würde als das Holz. Vorschlag Nummer drei war eine schlichte Betonwand, die der Architekt als „harte“ und „nüchterne“ Geschichte bezeichnete.

Auch die Feuerwehrleute waren vor der Sitzung um ihre Meinung gebeten worden. Das Ergebnis der Befragung: Die meisten befürworteten die Holzfassade. CSU-Stadtrat Ewald Ott vertrat ebenfalls die Ansicht, dass sich diese Fassade „homogen in das Gesamtbild“ einfügen würde. Illertissen bezeichne sich als Garten- und Bienenstadt, da sei die hölzerne Fassade sehr passend. Auch SPD-Rat Andreas Fleischer sprach sich für die Holz–Version aus. Dem schlossen sich alle Räte bis auf Bürgermeister Jürgen Eisen an.

Ein Feuerwehr-Turm als Kunstobjekt?

Für mehr Diskussionsstoff sorgte der Übungsturm am neuen Gebäude. Planer Braunger hatte etliche Vorschläge in petto, von denen aber nicht alle gefielen. So erregten etwa vorgesehene rot erleuchtete Fenster im Turm bei Rätin Helga Sonntag (ÖDP/AB/Grüne) den Eindruck, dass es sich weniger um einen Übungsturm, als vielmehr um ein Rotlicht-Gebäude handle.

Geplant ist ein Turm, der etwa 25 Meter hoch ist und an dem die Löschkräfte trainieren können. Sprich: Dort sollen sie mit der Drehleiter üben, in Fenster steigen und verschiedene Rettungsmöglichkeiten testen können. Vorgesehen sind Fenster auf unterschiedlichen Höhen. Und diese wiederum könnten bei Nacht – beispielsweise in der Farbe Rot – leuchten. Der Turm wird aufgrund seiner Größe schon von Weitem zu sehen sein – ein Aspekt, warum sich der Planer Ideen einfallen ließ, das Konstrukt aufzuhübschen. So könnten neben den leuchtenden Fenstern bei Nacht auch Schriftzüge am oberen Rand des Turms auf die Feuerwehr aufmerksam machen. Auch die Wörter „Landkreis Neu-Ulm“ oder das Illertisser Wappen könnten angebracht werden.

Braunger schlug ebenfalls vor, Öffnungen in Form von Flammen in den Turm einbringen zu lassen – diese könnten bei Nacht strahlen. Vorschläge, die bei CSU-Rätin Susanne Kränzle-Riedl auf wenig Gegenliebe stießen. „Mir ist das alles zu lasch. Da fehlt mir der Wow-Effekt“, sagte sie. Auch Rüdiger Stahl (ÖDP/AB/Güne) wünschte sich mehr Farbe am Turm, vielleicht im Stil des Künstlers Friedensreich Hundertwasser.

Das letzte Wort hatte in diesem Fall aber der Kommandant der Illertisser Wehr, der als Zuschauer im Raum saß, dem aber das Rederecht erteilt wurde. Erik Riedel brachte seinen Wunsch auf den Punkt: „Wir sind eher schlicht und schön.“ Das sehe man schon an der Kleidung der Feuerwehr. Und der Turm sei für die Feuerwehrleute ein Arbeitsgerät, welches regelmäßig mit Wasser bespritzt werde. „Ich als Kommandant sage, weniger ist mehr.“

Kränzle-Riedl zog ihren Antrag, den Turm künstlerisch aufzupeppen, wieder zurück. Welchen Schriftzug der Turm nun haben wird, steht noch nicht fest. Die Öffnungen in Form einer Flamme wird es aber geben, entschieden die Räte.

