18:30 Uhr

Illertisser Gastronomen hegen Unmut wegen der Sperrstunde

Plus Gastronomen in Illertissen bemängeln, dass sie die Außenbewirtung um 22 Uhr einstellen müssen. Das Landratsamt erläutert die Regelung.

Von Sabrina Karrer

Der Corona-Lockdown steckt den Gastronomen in der Region in den Knochen; Maskenpflicht und Hygiene-Regeln halten ihnen täglich vor Augen, dass die Krise noch nicht ausgestanden ist. Vor diesem Hintergrund sorgt das Thema Sperrstunde derzeit in Illertissen für Unmut.

Ein Gastwirt, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, berichtet, dass er seine Terrasse nach einer kürzlich erfolgten Kontrolle „bis auf Weiteres“ um 22 Uhr schließen muss. Offensichtlich, so sagt er, fehle ihm eine Sondergenehmigung, um Gäste bis 23 Uhr im Freien bewirten zu dürfen. Er spricht von „Fehlkommunikation“, ärgert sich über Bürokratismus: „Man verliert langsam die Lust. Es wird immer schwieriger für die Gastronomie.“ Gerade jetzt, an lauen Sommerabenden, würden die Menschen gerne länger draußen sitzen. Mit dieser Ansicht ist er nicht allein.

Dem Landratsamt Neu-Ulm zufolge müssen Wirte generell eine Gaststättenerlaubnis besitzen, um Alkohol ausschenken zu dürfen. In der Erlaubnis ist auch die Betriebszeit der Außenbewirtschaftung bis 22 Uhr – das Servieren von Speisen und Getränken bis 21.30 Uhr – geregelt. „Damit sollen die Immissionsrichtwerte für die Nachtzeit, die um 22 Uhr beginnt, gewährleistet werden“, teilt die Pressestelle der Behörde mit. Diese Richtwerte seien je nach Gebiet unterschiedlich.

Gastwirte können Verlängerung der Betriebszeit beantragen

Darüber hinaus haben Gastwirte die Möglichkeit, für den Außenbereich eine Verlängerung der Betriebszeit über 22 Uhr hinaus zu beantragen. Einen solchen Antrag können sie jährlich für die Außenbewirtungssaison, die von 1. April bis 31. Oktober dauert, bei der Gaststättenbehörde des Landratsamts stellen. „Zur Genehmigung dieses Antrags werden dann die jeweilige Kommune, die zuständige Polizeiinspektion und der Fachbereich Immissionsschutz unseres Hauses um Stellungnahme gebeten“, erklärt Pressesprecherin Kerstin Weidner die Abläufe. „Sollten sich daraus keine schwerwiegenden Bedenken ergeben, steht einer Betriebszeitverlängerung für die beantragte Saison in der Regel nichts im Wege.“ Die Ordnungsbehörden – Polizei, Landratsamt und Kommune – könnten die Einhaltung der Auflagen jederzeit überprüfen.

Laut Landratsamt wurde heuer ein Antrag auf Verlängerung der Betriebszeiten in Illertissen gestellt. „Die Entscheidung hierzu steht noch aus.“

Wechselspiel der Corona-Auflagen im ersten Halbjahr 2020

Gastronomen in Illertissen berichten von einer gewissen Verwirrung im Corona-geprägten ersten Halbjahr. Im April, als die Saison der Außengastronomie begann, befand sich das Land im Lockdown; Gaststätten und Cafés blieben geschlossen. Es herrschte große Ungewissheit darüber, was die kommenden Monate bringen werden. Im Mai dann durften Terrassen und Biergärten unter Auflagen bis um 20 Uhr öffnen; weitere Lockerungen erfolgten schrittweise. Die Beantragung einer Sondergenehmigung, um die Außengastro bis 23 Uhr betreiben zu dürfen, hatte angesichts dieses Wechselspiels der Auflagen wohl kaum einer auf dem Schirm.

Der Illertisser Gastwirt, der seine Terrasse nicht länger als 22 Uhr öffnen darf, befürchtet, dass es mehrere Wochen dauern könnte, bis ein nachträglicher Antrag auf eine Sondergenehmigung für die Verlängerung der Sperrstunde beantwortet ist. „Dann bringt es nichts mehr“, bedauert er. Der Herbst ist nicht allzu fern, die Abende werden wieder kühler.

