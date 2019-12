vor 1 Min.

Illertisser Kirchenmusiker begeistern mit Bach

Kirchenchor und Kammerorchester der Stadtpfarrei St. Martin geben das berühmte Weihnachtsoratorium unter der Leitung von Markus Hubert zum Besten.

Von Wilhelm Schmid

Das in früheren Zeiten als „typisch protestantisch“ angesehene Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach gehört spätestens seit dem durch Papst Johannes XXIII veranlassten „Aggiornamento“ auch zum Standardrepertoire katholischer Chöre. In Illertissen wurden die ersten drei Kantaten von Kirchenchor und Kammerorchester der Stadtpfarrei St. Martin schon vor einigen Jahren aufgeführt. Nun stand es wieder auf dem Programm: Im großen Kirchenraum war kein Platz mehr frei, als Kirchenmusiker Markus Hubert den Einsatz zum Eröffnungschor „Jauchzet, frohlocket !“ gab.

Bereits dabei konnte das Orchester durch ausgewogenen, fülligen und doch an den entscheidenden Stellen transparenten Klang überzeugen. Dieser bekam durch die drei sogenannten „Bachtrompeten“ besondere Glanzlichter aufgesetzt. Im weiteren Verlauf beeindruckten vor allem auch die Oboen sowie die Solo-Violine und das Solo-Violoncello im Verein mit dem Orgelportativ bei den Begleitmelodien der Rezitative und Arien. Im Verein mit den ausgewogen musizierenden Streichern ließ so das gesamte Orchester seine bekannten Qualitäten aufklingen.

Die Männerstimmen waren besonders gefordert

Markus Hubert ging sämtliche Tempi schwungvoll an, wobei Chor und Orchester bereitwillig mitgingen. Den nahezu sechzig Frauenstimmen standen, auch aufgrund mehrerer Krankheitsfälle, die deutlich schwächer besetzten Männerstimmen gegenüber, die aber ihr Bestes gaben, um das Handicap durch großes Engagement so gut wie möglich auszugleichen. So konnte der Chor insgesamt neben den großen Chorsätzen zum Eingang und im dritten Teil vor allem auch in den Chorälen mit sauberer Intonation, klarer Sprache und gepflegtem Klang durchaus gefallen.

Die Solopartien waren mit Andrea Wurzer, Sopran, Renate Kaschmieder, Alt, David Seay, Tenor, und Tobias B. Freund, Bass, besetzt. Sie kamen alle aus dem Raum Nürnberg und konnten mit einschlägigen Erfahrungen und Erfolgen aufwarten. Renate Kaschmieder überzeugte in ihren großen Alt-Arien „Bereite Dich, Zion“, „Schlafe, mein Liebster“ und „Schließe, mein Herze“ durch Innigkeit und Klangschönheit; Tobias B. Freund ließ die berühmte Bass-Arie „Großer Herr, o starker König“ mit sonor-strahlendem Jubelschall zu einem echten Erlebnis werden.

So gelang es der großen Besetzung unter Markus Huberts souveräner Leitung, mit den Kantaten eins bis drei des Weihnachtsoratoriums beim Publikum bestens anzukommen, was dieses mit anhaltendem Beifall zu würdigen wusste.

Themen folgen