vor 48 Min.

Illertisser Kunstzirkel: Die Ausstellung findet heuer digital statt

Plus Für den Illertisser Kunstzirkel lief das Jahr 2020 alles andere als normal. Trotzdem ist viel passiert. Eine Ausstellung findet jetzt online statt.

Von Regina Langhans

Nacheinander wurden sie coronabedingt abgesagt, die Jahresausstellung des Kunstzirkels Illertissen und der Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz, die zusammen stets einen stimmungsvollen Auftakt in den Advent bildeten. Umso größer sei daher die Freude der Künstler, mit ihren Werken dennoch an die Öffentlichkeit zu kommen, sagt die Vorsitzende Sabine Hader: Nämlich in Form einer Bilderseite in unserer Zeitung und einer Bildergalerie, wofür sich 16 Maler und Kunsthandwerker mit ihren Exponaten fotografieren ließen.

Zwei weitere, die Kunsthandwerkerinnen Conny Rinck und Johanna Härle, haben ihren Kollegen den Vortritt gelassen für eine Platzierung im Blatt und sich nicht beteiligt. „Sie haben verzichtet, weil sie heuer mit ihren Hundertwasser-Art-Kugeln als Motiv auf dem Adventskalender des Lions-Club bereits in der Öffentlichkeit stehen“, erzählt die Vorsitzende.

Viele Werke des Illertisser Kunstzirkels sind in der Zeitung zu finden

Frühzeitig hatte sie die 50 Mitglieder auf ein etwaiges Ausfallen der Schau, dem alljährlichen Höhepunkt ihres künstlerischen Schaffens, vorbereitet und diesen dann tatsächlich gecancelt. Das war kurz vor dem neuerlichen Lockdown, der hätte ihnen aber sowieso einen Strich durch die Rechnung gemacht. Unabhängig davon waren sich fast alle einig, eine dreitägige Veranstaltung unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln und somit ohne öffentliche Vernissage stünde in keiner Relation zum Aufwand. Nun ist die 27. Auflage der Jahresausstellung, die noch nie ausfiel, zumindest auf dem Papier heuer gerettet.

Bürgermeister Jürgen Eisen bezeichnet die Absage als bedauerlich, aber „natürlich nachvollziehbar“. „Ich hoffe, die Menschen vereinsamen dieses Jahr zu Weihnachten nicht, das sind schwierige Zeiten und hoffentlich nächstes Jahr vorbei“, lässt Eisen den Künstlern mitteilen. Der Jahresrückblick, den Hader sonst zur Jahresausstellung vorträgt, fällt heuer umständehalber weniger umfangreich aus.

16 Bilder Illertisser Künstler halten malerischen Jahresrückblick Bild: Regina Langhans/Sammlung Kunstzirkel Illertissen

Die Künstler in Illertissen wurden nach dem ersten Lockdown im Frühjahr aktiv

Umso erfreulicher dann aber die gezeigte Kreativität, mit der die Künstler nach dem Lockdown im Frühjahr vorhandene Möglichkeiten zu erspüren und auszunutzen wussten: Die gemeinsamen Frühstücke im Adler-Atelier fielen komplett flach, aber im Sommer trafen sich alle zum Künstlerpicknick mit Distanz auf der Jungviehweide. Neue Ideen wollten sie aus der Krise schöpfen. Da sie die Jahresausstellung schon auf der Kippe sahen, wurde die Galerie „Schau mal rein“ an der Bräuhausstraße zum Standort monatlich wechselnder Kunst-Schauen genützt. So fanden sechs Ausstellungen statt, derzeit noch mit Zahn du Plessis.

Mit der Absage aller Märkte und städtischer Veranstaltungen sind dem Kunstzirkel die Aktionsflächen weggebrochen, auch Mitmachideen wie rund um die Bienen oder die heuer wieder geplante Straßenmalaktion im Rahmen des Historischen Kinderfests wie vor vier Jahren. Umso mehr entdeckten die Künstler die Jungviehweide wegen ihrer Weitläufigkeit als „ihren“ öffentlichen Raum für Kunst.

Wie geht es 2021 weiter? Der Kunstzirkel Illertissen zeigt sich optimistisch

Die Bienenfahnen der Textilkünstler aus dem Vorjahr wurden wieder gehisst oder geschenkte übergroße Holzrahmen fantasievoll bemalt und aufgestellt, um die Schönheiten der Anlage ins rechte Bild zu rücken. Kunst, die in Coronazeiten aus dem Rahmen fällt. Auch jüngste Veränderungen an der öffentlich zur Verfügung stehenden Graffitiwand des Kunstzirkels bei der Freizeitanlage an der Friedhofstraße zählen dazu.

Zum Winter wurden die Bienenfahnen wieder abgenommen – eine für den Kunstzirkel wiederkehrende Aufgabe, ebenso wie die regelmäßige Pflege der bemalten Stromkästen. Die Künstler hätten ihre Spielräume gefunden und genutzt, glaubt die Vorsitzende. „Weniger kann manchmal mehr sein, das gilt gewiss auch in der Kunst.“ Wie es im neuen Jahr weitergeht, werde sich wieder zeigen, ist Hader optimistisch.

Lesen Sie auch:

Themen folgen