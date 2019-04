18:00 Uhr

Illertisser Luftbeobachter sind schon jetzt im Einsatz

Vom Illertisser Flugplatz aus starten die Luftbeobachter zu einer Runde über die Westlichen Wälder. Pilot Philipp von Criegern erklärt, worauf es dabei ankommt.

Seit mehr als 30 Jahren starten vom Flugplatz Illertissen Luftbeobachter zur Waldbrandüberwachung. Ein Luftbeobachter des Landratsamtes und ein Pilot des Luftsportvereins Illertissen fliegen auf Anordnung der Regierung von Schwaben bei entsprechender Gefahrenlage über die Waldgebiete in Westschwaben und im Allgäu und halten Ausschau nach eventuellen Brandherden. Falls sie etwas entdecken, treten sie in direkten Funkkontakt mit der Feuerwehr und lotsen diese zum Brandherd oder zu möglichen Wasserentnahmestellen. In Schwaben gibt es drei solche Stützpunkte der "Luftrettungsstaffel Bayern".

Waldbrandüberwachung vom Flugplatz Illertissen Video: Wilhelm Schmid

Themen Folgen