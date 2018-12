Illertisser Physiotherapeut betreut deutsche Top-Snowboarder in China

Plus Julian Pfister ist als Physiotherapeut tätig und behandelt deutsche Athleten. Für gewöhnlich arbeitet er in Illertissen. Warum er sich in seiner Branche Veränderung wünscht.

Jeder Tag läuft während des Snowboard-Weltcups ähnlich ab: Der Wecker klingelt früh, die Sportler wärmen sich auf, frühstücken, werden mit speziellen Stoffen getapt und auf die Wettkämpfe vorbereitet. Das heißt im Leben eines Profisnowboarders vor allem Training, Training, Training. Und natürlich muss ein Athlet auch genügend Zeit für die Regeneration seiner Muskeln, Sehnen und des Gewebes einräumen – und da kommt der Illertisser Julian Pfister ins Spiel. Der Physiotherapeut war Anfang des Jahres bereits bei den Olympischen Spielen im südkoreanischen Pyeongchang dabei und hat deutsche Freestyle-Snowboard-Athleten mit betreut. Für ihn ging damit ein Traum in Erfüllung. Seit wenigen Tagen steht er nun wieder an der Halfpipe bei einem Snowboard-Weltcup in China und bereitet mit weiteren Experten aus dem Bereich Physiotherapie deutsche Top-Athleten auf die Wettkämpfe vor.

Olympia 2018 und Snowboard Weltcup: „Es ist unglaublich Teil des Teams zu sein“

„Es ist unglaublich Teil des Teams zu sein“, sagt der 32-Jährige. „Meine Hauptaufgabe ist auch, dafür zu sorgen, dass die Athleten genug trinken“, erklärt der Illertisser. Der Körper verbrauche bei Temperaturen um die Minus 20 Grad unglaublich viel Flüssigkeit. Bei diesen Minusgraden könne es sogar vorkommen, dass die „Gesichtszügen regelrecht einfrieren“. Deswegen werden die Profisnowboarder im Gesicht geschützt: Spezielle Tapes – also elastische Stoffe, die einem Pflaster ähneln – werden aufgeklebt und sollen ihre Haut schützen.

Pfister verbringt während des Weltcups jeden Tag mit den Sportlern, er betreut sie von morgens bis abends und ist zur Stelle, wenn etwa der Muskel schmerzt oder die Hüfte plötzlich nicht mehr so beweglich ist wie sonst. „In China kann ich verschiedenste Techniken anwenden, damit die Athleten wieder fit werden. Es ist ein immenser Erfahrungsschatz, den ich dort sammeln kann“, sagt Pfister. Er bekomme außerdem direktes Feedback nach seiner Arbeit.

Physiotherapie: Es gibt Nachholbedarf in der Politik

Diese Erfahrungen möchte er mit in seinen Heimatort nehmen. In Illertissen arbeitet Pfister in der Physiotherapie-Praxis seines Vaters Hanns-Ulrich Pfister und dessen Geschäftspartner Wolfram Hüfner mit. Er liebe seinen Job, sagt der 32-Jährige. Dennoch gebe es dringenden Handlungsbedarf in der Branche – oder besser gesagt in der Politik: Der Bedarf an Physiotherapeuten steige. Die Zeit, die die Experten für einen Patienten aufwenden sollen, werde aber vorgeschrieben und ist laut Pfister einfach nicht einzuhalten. „Jeder Patient will behandelt werden wie ein Profisportler“, sagt Pfister. Doch in der Realität sei das leider nicht umsetzbar – die vorgegebenen Zeiten seien oft zu knapp. Und die Bezahlung der Physiotherapeuten werde nicht an die Umstände angepasst. Heißt: Berechnet würden die Löhne nur nach der vorgegebenen Zeit der Therapie. Gehe die Behandlung über diese hinaus, arbeite der Physiotherapeut mehr oder weniger „ehrenamtlich“, erklärt Pfister. Ein Beispiel: Werden 20 Minuten Krankengymnastik verschrieben, arbeitet der Therapeut – bei 40 tatsächlich absolvierten Minuten – 20 Minuten ohne Lohn.

Und andererseits wüchsen bürokratische Hürden, vor denen die Physiotherapeuten Pfister zufolge stehen. „Es ist eine Schlinge die gelegt wird aus den Gesetzen und aus den bürokratischen und dokumentarischen Pflichten.“ So dürften Fachmänner wie Pfister ihre Patienten ohne Rezept vom Arzt gar nicht behandeln. Oft vergehe so eine lange Zeit von den ersten Symptomen eines Menschen bis hin zur Behandlung in der Physio-Praxis – laut Pfister zuviel Zeit. „Was sich ändern muss, ist, dass der Patient direkt zu uns kommen kann. Man nennt das Direct-Access, also Direktzugang“, so Pfister. In Australien gibt es diesen Weg bereits, in Europa wurde der Direktzugang unter anderem in Schweden umgesetzt. Natürlich sei eine erste medizinische Untersuchung durch einen Arzt häufig notwendig, aber in vielen Fällen ließen sich erheblich viel Zeit und Kosten sparen, wenn die Patienten auf direkten Weg zu den Physio-Experten gehen könnten. Er nennt ein Beispiel: Werde ein Patient zunächst per Magnetresonanztomographie untersucht, kurz MRT, dann könne das 600 Euro kosten. Die Kosten für die Therapie beim Physiotherapeut lägen deutlich darunter. Die richtige Einschätzung vonseiten der Mediziner sei wichtig, betont Pfister – doch es ließe sich durch den „Direct Access“ eben vieles vereinfachen.

Auch Jens Spahn hatte eine Debatte ins Rollen gebracht

Der Illertisser ist nicht der einzige, der sich eine Veränderung in den von der Politik vorgegebenen Umständen wünscht. Unter anderem Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte ebenfalls eine Debatte über die bessere Bezahlung von Physio- und Ergotherapeuten ins Rollen gebracht. So wird beispielsweise über die bundesweite Einführung der Blankoverordnung nachgedacht: Ein Arzt entscheidet weiterhin über die Behandlung, doch der Physiotherapeut wählt die Art und die Dauer der Therapie, er hätte freiere Handhabe. Für Julian Pfister wäre das ein Schritt in die richtige Richtung. „Das motiviert einen, jemanden helfen zu können“, sagt er. Wenn er das Gelernte auf seine Patienten übertragen könne und bei ihnen Fortschritte sehe, sei das ein schönes Gefühl. Er hofft, dass die Politik den Weg mit den Physiotherapeuten geht. Schließlich nehme der Bedarf an den Behandlungen zu. Es fehle vielen Menschen an Entspannung und Bewegung.

Von letzterer haben die Profis in China hingegen genügend. Jeden Tag stehen sie auf den Brettern. Ergibt sich eine freie Minute, steht auch Pfister mal auf dem Board.



