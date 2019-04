vor 33 Min.

Illertisser Polizei erwischt zwei junge Männer mit getunten Autos

Weil sie an ihren Fahrzeugen unerlaubte Anbauten vorgenommen haben, müssen ein 23-Jähriger und ein 24-Jähriger mit einer Bußgeldanzeige rechnen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Beamte der Polizei Illertissen zwei Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. Die beiden Autos entsprachen durch Anbauteile und andere Veränderungen nicht mehr den Vorschriften, wie die Polizei mitteilt. Ein 24-Jähriger hatte an seinem Pkw ein Sportfahrwerk sowie breitere Kotflügel verbaut. Ein 23-Jähriger hatte in sein Fahrzeug ein sogenanntes Luftfahrwerk eingebaut.

In beiden Fällen erfolgte keine technische Abnahme der Fahrzeugveränderungen. Damit war auch deren Betriebserlaubnis erloschen. Da auch eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit im Raum stand, wurde in beiden Fällen die Weiterfahrt unterbunden. Die Fahrzeugführer erhalten eine Bußgeldanzeige. (az)

