06:00 Uhr

Illertisser Realschule bekommt Besuch aus Frankreich

Die Schule will eine neue Partnerschaft eingehen und hat nun eine Schule gefunden. Was die beiden Einrichtungen verbindet.

Von Regina Langhans

Im Frankreich zugeneigten Illertissen könnte sich eine weitere Freundschaft ins Nachbarland anbahnen, und zwar eine Schulfreundschaft: Derzeit sind elf französische Jugendliche aus der Saint- Joseph-La-Salle-Schule des Pariser Vorortes Pantin zu Gast bei jungen Deutschen, die in die, ebenfalls auf diesen Gründer zurückzuführende Illertisser Realschule gehen. Der Gegenbesuch zu den neuen benachbarten Freunden ist im September geplant.

Erstes Kennenlernen in Illertissen

Doch zunächst findet das erste Kennenlernen in Illertissen statt. Emilia Möst, 15 Jahre alt, ist eine Gastgeberschülerin und voller Erwartungen, wie sie die gemeinsame Woche erleben werden. Sie besucht die neunte Klasse und lernt im dritten Jahr Französisch. Die Sprache mag sie, wenngleich sie ihr schwerer fällt als das Englische. „Der Aufbau ist anders, man muss alles neu lernen“, sagt sie. Auf den Besuch hätten sich alle gut vorbereitet, E-Mails und Fotos vorab ausgetauscht.

Doch als dann die jungen Gäste vergangenen Dienstagabend am Ulmer Bahnhof vom französischen Hochgeschwindigkeitszug TGV abgeholt wurden, war bei ihr die Ungewissheit über das Bevorstehende doch noch sehr groß. Zumal die Franzosen bis zu zwei Jahre jünger sind als die Illertisser Schüler.

Erkundungstour führt auch zum Carillon

Aber einen Tag später, bei ihrer ersten gemeinsamen Erkundungstour, sagt sie, dass alles bestens laufe. Los ging es mit einer Stadtführung und dem Besuch des Carillons auf dem Kirchturm von St. Martin. Emilia zieht ihr erstes Fazit. „Da auch meine Eltern kein Französisch sprechen, verständigen wir uns gegebenenfalls mit Händen und Füßen“, erklärt sie lachend. Hilfe suchten sie sich in Wörterbüchern, im Internet und natürlich könnten sie aufs Englisch ausweichen. „Obwohl das natürlich nicht Sinn des Austausches ist“, sagt die Schülerin.

Interessantes Essen: Brezeln

Unter den Gästen sind auch die Freundinnen Hidaya Kaddar und Louise Cherdel, beide 13 Jahre alt. Seit zwei Jahren lernen sie Deutsch. Louise hat gleich nach der Ankunft festgestellt: „Deutschland ist ein schönes Land, wir sind bestens empfangen worden.“ Hidaya ergänzt: „Es gibt gutes Essen, Schinken, Wurst und vor allem die interessanten Brezeln.“

Noch liegt eine ganze Woche voll neuer Erfahrungen vor ihnen und alle, auch die 16 jugendlichen Gastgeber sind sehr gespannt. Emilia Möst ist zuversichtlich, dass es ihrem Besucher, einem jungen Franzosen, nicht langweilig werde: „Er ist genauso verrückt auf Fußball wie mein Bruder, dann kann schon nicht mehr so viel schief gehen.“ Immerhin müssten sie es eine ganze Woche lang miteinander aushalten. „Das ist für mich neu, einen unbekannten Menschen so lange neben mir zu haben“, so Emilia.

Partnerschaft sei ein Glücksfall für die Schule

Dass beide Schulen, die französische wie die deutsche, dem heiligen Johannes von La Salle als dem Gründer Schulbrüder gewidmet sind, freut die Realschullehrerin Stephanie Bertele sehr. „Dazu kommt, das wir heuer den 300. Todestag des Stifters feiern. Die Schulpartnerschaft ist für uns ein Glücksfall.“ Sie betreut die Fachschaft Französisch, wobei diese Sprache auch Prüfungsfach beim Realschulabschluss im sprachlichen Zweig ist. Lange habe man nach einer Schulpartnerschaft in Frankreich gesucht, sagt Bertele. 2017 hatte sie auf einem Treffen von Vertretern der La-Salle-Schulen Bekanntschaft mit der Einrichtung aus Pantin gemacht, nun hat es mit dem ersten Besuch geklappt.

Der letzte Besuch aus Frankreich ist noch gar nicht so lang her. Die Gäste brachten Leckeres aus Carnac mit: Auf dem Illertisser Wochenmarkt ließ es sich gut schlürfen.