10:00 Uhr

Illertisser Realschule fiebert Musical „Paul“ entgegen

Bis zur Premiere des Musicals in der Kollegsaula des Illertisser Schulzentrums werden die Abläufe geprobt. Auf was sich die Besucher freuen können.

Von Regina Langhans

In der Johannes-von-La-Salle-Realschule in Illertissen schieben die Jugendlichen derzeit Überstunden – nein, nicht um zu pauken sondern um zu proben. Es sind noch zwei Wochen bis zur Premiere ihres selbst verfassten Musicals „Paul“. Aufführungen mit Musik und Tanz haben in der Realschule Tradition. Diesmal soll es aber etwas ganz Besonderes sein: „Paul – Das Musical“ ist Teil der Feiern anlässlich des 300. Todestages ihres Schulpatrons Johannes von La Salle. Premiere ist am Donnerstag, 23. Mai, ab 19 Uhr in der Kollegsaula des Schulzentrums Illertissen.

La Salle wurde 1651 in Reims geboren und starb 1719 in Rouen. Berühmt wurde er durch die Gründung eines Schulordens, um auch ärmeren Kindern Zugang zur Bildung zu ermöglichen. So versteckt sich hinter all der gezeigten Spiel- und Verkleidungsfreude der Schüler auch eine Botschaft, die zu Johannes von La Salle passt und heißt: „Nur gemeinsam sind wir stark.“

Matthias Röger – zuständig für das Schauspiel – erzählt, wie aus der Idee eine Geschichte wurde: „Der Gedanke im Kollegenkreis war, anlässlich des La-Salle-Jubiläums etwas aufzuführen.“ Darauf sei es nicht schwer gefallen, zusammen eine Handlung zu erfinden.

Musical der Illertisser Realschule: Schüler sind eifrig dabei

Sie spielt im fernen Land Harmonia, in dem Einklang und Zufriedenheit herrschen. Dort ist alles voller Farben, bis eines Tages Paul auftaucht. Er ist negativ eingestellt und „cool drauf“. Aber er will auch zu der fröhlichen Gemeinschaft dazugehören. Doch mit seiner Art scheitert er kläglich. So stiehlt er der Gemeinschaft Harmonie und Farben. Auf seiner Flucht hinterlässt er Spuren. Moni und Helmut – Hüter dieser Werte – nehmen die Verfolgung auf. Das Publikum kann gespannt sein auf turbulente Szenen. Und darauf, wie sich die Harmonie zurückgewinnen lässt.

Das Musicalthema spricht jeden an, und die Darsteller sind eifrig dabei, es umzusetzen. Für die Hauptrollen gibt es Doppelbesetzungen, wobei Spielpaare gebildet werden. Die Mimen bringen teils Erfahrung von der Schwabenbühne mit. „Aber bei uns steht der Gesang im Vordergrund“, sagt Robin Sanchez aus Dietenheim. Er beziehungsweise Anton Welsch verkörpern die Figur des Paul.

Die Vorbereitungen laufen seit vergangenem Frühjahr und auf irgendeine Weise sind fast alle involviert: Schüler, Lehrer, Eltern, indem Nachmittage für die Proben verplant und Termine umgeplant werden müssen. So arbeitet Matthias Röger mit den Schauspielern, Karin Tschöppa mit den Tänzern und Ulrike Notz betreut die Akrobatikgruppe. Im Dreierteam führen sie Regie, damit die Szenen nahtlos ineinandergreifen. Michaela Lüpke kümmert sich um die Sänger, Karl Seitz um die Band. Weitere Arbeitsgruppen gibt es für Bühnenbild, Bühnenbau, Technik und Maske. Für den Gesang wurden bis auf das La-Salle-Lied geläufige Melodien mit neuen Texten versehen. Etwa 170 Schüler werden auf der Bühne stehen, 50 dahinter, unterstützt von fast ebensovielen Helfern am Rand.

Info: Premiere Donnerstag, 23. Mai, 19 Uhr. Weitere Termine Freitag, 24. Mai, 19 Uhr, Samstag, 25. Mai, 14 und 20 Uhr. Kartenvorverkauf bei „Buch und Musik“ und im Schulsekretariat.

