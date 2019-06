vor 2 Min.

Illertisser Realschule wird geehrt

Einrichtung erhält Petrus-Canisius-Preis für Patenschaft. Was es damit auf sich hat.

Die Johannes- von-La Salle-Realschule in Illertissen ist nun offizieller Preisträger des Petrus-Canisius-Preises. Mit diesem hat das Schulwerk der Diözese Augsburg am Samstagabend drei soziale Schulprojekte ausgezeichnet – darunter eines der Illertisser Realschule.

Die Preisverleihung fand im Rahmen der Benefizveranstaltung „Best of Schulwerk“ im Augsburger Kongress am Park statt. Hierbei überreichte Generalvikar Harald Heinrich den Sozialpreis in drei Kategorien, wie die Pressestelle des Bistums Augsburg mitteilt. Ausgezeichnet wurden „Projekte, mit denen Schüler, Lehrer und eine Schulfamilie durch vorbildliches christliches Handeln und gelebte Spiritualität soziale Akzente im Schulalltag gesetzt haben“, heißt es im Text des Bistums. In der Kategorie Schulfamilie hat die Illertisser Realschule gewonnen, da die Einrichtung eine enge Patenschaft mit dem Kinderheim Marienheim in Baschenegg pflegt. In der Begründung heißt es, dass diese schon seit 25 Jahren bestehe und sich nicht nur durch materielle Unterstützung auszeichne. Im Mittelpunkt stünden menschliche Begegnungen, die schon zu echten Freundschaften über die Schulzeit hinaus geführt hätten.

Patenschaft zu Kinderheim Marienheim in Baschenegg

Lobenswert sei auch, dass die Schulfamilie während des Schuljahrs immer wieder Aktionen organisiert, deren Spenden dem Marienheim zugutekommen. Auch der jährliche Besuch zur Vorweihnachtszeit sei zu einer festen Institution geworden. „Die Schüler nehmen sich Zeit für ihre ’Patenkinder‘, spielen mit ihnen und überreichen ihnen persönliche Weihnachtsgeschenke“, so die Begründung des Bistums. Auch das Preisgeld des Petrus-Canisius-Preises werde in gemeinsame Zeit mit den Patenkindern investiert. Lesen Sie auch: Auer Narren geben sich neuen Chef

Neben der Illertisser Realschule haben auch Sabrina Plebst, Schülerin des Maria-Ward-Gymnasiums in Günzburg sowie Schwester Katharina Holzmann, Religionslehrerin und Seelsorgerin am Maria-Ward-Gymnasium in Augsburg gewonnen. Die Preisträger erhalten für deren Projekte 1000 Euro. (az)

