Illertisser Sonnwendlauf findet zum 15. Mal statt

Anmeldungen für die Sportveranstaltung sind noch möglich.

„Illertissen bewegt sich“ heißt es am Freitag, 28. Juni, ab 18 Uhr, wenn wieder zahlreiche Nordic Walker und Läufer eine und eineinhalb Stunden lang in der Landschaft an Iller und Kanal unterwegs sind. Zum 15. Mal veranstaltet die Vitalsportgruppe des Illertisser Turn- und Sportvereins (TSV) den Sonnwendlauf. Start und Ziel ist das Vöhlinstadion. Interessenten können sich noch bis Dienstag, 25. Juni, dazu anmelden. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Das Lauf-Ereignis steht unter der Schirmherrschaft des Illertisser Bürgermeisters Jürgen Eisen. Die Läufe haben keinen Wettkampfcharakter, indem auf eine Zeitnahme bewusst verzichtet wird. Denn das gemeinschaftliche Erleben soll im Vordergrund stehen. Die drei teilnahmestärksten Gruppen erhalten Sachpreise und werden ab 20 Uhr im Rahmen eines gemütlichen Beisammenseins im Vöhlinstadion geehrt.

Die Streckenlängen für Nordic Walker betragen fünf oder neun Kilometer. Die Läufer legen neun oder elf Kilometer zurück, wobei die Laufrouten nicht exakt vermessen sind und wegen eventuell auftretender Nester von Eichenprozessionsspinnern erst wenige Stunden vor dem Sonnwendlauf von den Veranstaltern endgültig festgelegt werden können. Umkleide- und Duschmöglichkeiten sind im Stadion vorhanden. Die Teilnehmer erklären mit ihrer Anmeldung, unter keinen gesundheitlichen Beschwerden zu leiden, die eine Teilnahme aus medizinischer Sicht nicht empfehlenswert oder gesundheitsgefährdend erscheinen lassen. Jeder Teilnehmer entbindet den Veranstalter von jeglicher Haftung, das gilt auch für die Garderobe. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren laufen kostenfrei mit, Erwachsene bezahlen ein Startgeld von vier Euro. Treffpunkt für den Start ist um 18 Uhr im Vöhlinstadion, ab 20 Uhr wird gefeiert. Es ist eine Fotoausstellung mit Aufnahmen aus den vergangenen 15 Jahren geplant. (lor)

Anmeldungen nimmt Rüdiger Zell unter Telefon 07303/900647 oder per E-Mail an ruedigerzell@web.de entgegen. Wichtig ist es, bei Gruppen die Anzahl der Teilnehmer zu nennen.

