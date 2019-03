16:28 Uhr

Illertisser Süden: Das große Dilemma bleibt ungelöst

Von Jens Carsten

Kleine und große Häuser, ein Café, ein Kindergarten – und vielleicht auch ein Supermarkt nebst Konzerthalle: Ideen für das neue Wohnquartier im Illertisser Süden gibt es einige. So weit die gute Nachricht. Allerdings muss über das alles wohl noch gesprochen werden. Daran ändert das nun vorgelegte Entwicklungskonzept erst einmal nichts. Denn wie sich die Sache momentan darstellt, bleibt der große Konflikt im Illertisser Süden bestehen. Und der könnte für alle Beteiligten zum Problem werden.

Verzwickte Lage im Süden Illertissens

Die Lage ist verzwickt. Da ist der Landwirt, der mit seinem Hof umsiedeln will. Und aus Sicht der Städteplaner auch muss: Bleibt der Hof an der jetzigen Stelle, ist der Bau weiterer Wohnhäuser in der Umgebung nicht klug. Schon jetzt gibt es Ärger genug. Umziehen will der Landwirt nur, wenn er einen guten Preis für seine Grundstücke bekommt. Das funktioniert – zumindest sagt das Investor Frank Multerer – aber nur, wenn der Käufer die Flächen vermarkten kann, nämlich durch einen Supermarkt. Den lehnen die Verantwortlichen im Illertisser Stadtrat aber als fehlplatziert ab, sie befürchten negative Auswirkungen auf den Einzelhandel. Was bleibt, ist ein ungelöstes Dilemma: ohne Supermarkt kein Umzug – und kein großes neues Wohngebiet. Man darf hoffen, dass das nun veröffentlichte Entwicklungskonzept noch Handlungsspielräume eröffnet. Vielleicht lässt sich ein Kompromiss finden. Dann lautet die Frage: Wer kommt wem entgegen?

