vor 42 Min.

Illertisser Wirte dürfen weiter die ganze Nacht öffnen

Eine Sperrzeitverordnung wird es erst einmal nicht geben. Ein Gastronom stellt künftig Tische auf den Marktplatz

Von Jens Carsten

Während die einen spät abends vor der Kneipe genüsslich Zigaretten rauchen und sich dabei unterhalten, steht so mancher Anwohner vor Wut senkrecht im Bett: Was das Nachtleben in Illertissen angeht, prallen zwei Seiten aufeinander – zumindest am südlichen Marktplatz. Dort gibt es eine Eckkneipe, die lange geöffnet hat. Deren mitunter lärmende Gäste sind Anwohnern ein Dorn im Auge. Darum ging es gestern in einer Sitzung des Stadtrats: Eine Sperrzeitverordnung stand auf der Tagesordnung. Der Hintergrund: Momentan müssen Wirte nur in der gesetzlich vorgeschriebenen „Putzstunde“ zwischen 5 und 6 Uhr schließen. Und damit viel zu kurz, wie mehrere Anlieger finden.

Zu ihnen gehört Stadtrat Andreas Lanwehr (Freie Wähler), der im sogenannten Harisch-Haus wohnt und die Debatte um die Sperrzeitverordnung Ende des vergangenen Jahres aufs politische Tapet gebracht hatte. In der Stadtverwaltung sollte man sich Gedanken über strengere Sperrzeiten machen – so lautete damals der Arbeitsauftrag, den die Stadträte erteilten. Am gestrigen Donnerstagabend wurden nun Erkenntnisse präsentiert: Klaus Herrmann, der Leiter des örtlichen Ordnungsamts, hatte sich umgehört. Lediglich die Stadt Neu-Ulm verfüge über eine solche Verordnung, hieß es. Dort müssten Lokale frühestens um 3Uhr schließen. Aus Sicht von Herrmann kein gangbarer Weg für Illertissen: Eine strenge Begrenzung der Öffnungszeiten werde die hiesigen Gastronomen im Wettbewerb mit ihren Konkurrenten in anderen Kommunen benachteiligen. Zudem gebe es nur ein Lokal, bei dem solche Probleme gemeldet würden. Herrmanns Empfehlung an die Räte lautete, keine Verordnung zu erlassen.

Davon zeigte sich Lanwehr „sehr enttäuscht“, er hätte sich Alternativen gewünscht. Er habe zwar „ein privates Problem“ mit dem Lärm in der Nachbarschaft. Allerdings sei das keine Einzelmeinung: Lanwehr verwies auf einen Brief, den andere Anlieger in der Sache an die Stadtverwaltung gerichtet hatten. Und auch darauf, dass die weitere Belebung des Marktplatzes mit Gastronomie ohne eine Sperrzeitverordnung möglicherweise gehemmt werde. Lanwehr sprach sinngemäß davon, dass Hauseigentümer wohl nicht motiviert seien, Lokale auszubauen, wenn sie im Gegenzug bis spät in die Nacht beschallt würden. Der Rat spielte damit auf die Tatsache an, dass sein Name kürzlich mit dem Kauf des Harisch-Hauses in Verbindung gebracht wurde: Das Restaurant im Erdgeschoss der markanten Immobilie steht bekanntermaßen aktuell erneut leer. Lanwehr beantragte eine Sperrzeitverordnung, nach der die Illertisser Kneipen an Werktagen um 1 Uhr und an Wochenenden um 2 Uhr schließen müssen. Dafür stimmten aber nur sieben Ratskollegen, zu wenige für einen Beschluss.

Breite Zustimmung gab es hingegen für die Idee des Pächters des L’Angolo: Er will im Sommer fünf Tische (samt Schirmen) neben den Brunnen auf den Marktplatz stellen und bewirten. Der ablehnenden Haltung von Rat Ansgar Bauer (Freie Wähler), das verschandele diesen Bereich optisch, schloss sich nur Lanwehr an.

