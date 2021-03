vor 16 Min.

Illertisser tanzen online mit Hunderten weiterer Paaren zum Weltrekord

Plus Rund 30 Tanzschulen aus ganz Deutschland stellen gemeinsam einen Rekord auf. David Hupfer von der Tanzschule Illerdance berichtet von dem virtuellen Vergnügen.

Von Regina Langhans

David Hupfer, der zusammen mit Philipp Klaiber die Tanzschule „Illerdance“ in Illertissen leitet, steht noch ganz unter dem Eindruck der Ereignisse, der virtuellen Mega-Tanzveranstaltung von rund 30 Tanzschulen aus ganz Deutschland, die vergangenen Samstag ihren angestrebten Weltrekord erreicht haben: 1404 Paare haben an dem Online-Rekordversuch teilgenommen, die Illertisser waren mit 40 Teilnehmer-Paaren aus der Region zwischen Ulm und Kempten dabei.

Nun ist die Freude riesengroß und die beiden Tanzlehrer können es kaum erwarten, bis sie ihr Zertifikat in den Händen halten. Ob es nach diesem Erfolg eine Wiederholung gibt? Lasse sich noch nicht sagen, so Hupfer: „Erst mal Luft holen und freuen, denn alles in allem war es gerade für den Veranstalter recht aufwendig.“

Freund des Illertisser Tanzstudios hatte Aufruf zum Rekordversuch gestartet

Wie berichtet, hatte der mit ihnen befreundete Tanzstudio-Inhaber Berko Meyer in Hannover im Februar dazu einen Aufruf unter Kollegen gestartet: Gemeinsam einen Weltrekord aufzustellen, indem möglichst viele Paare zeitgleich in ihren eigenen vier Wänden vor der Videokamera Cha-Cha-Cha tanzen. Die Idee war komplett neu und sollte mithelfen, dass in Zeiten des Lockdowns mit Online-Unterricht das Gesellschaftsereignis der gemeinsamen Tanzrunden nicht in Vergessenheit gerät.

Zur Teilnahme waren David Hupfer und seine Frau Michaela in ihre Tanzschule gekommen, während Philipp Klaiber und seine Frau Sarah zu Hause vor der Videokamera auftraten. Als Veranstalter hatte Berko Mayer ab 16.45 Uhr mit einem aufmunternden Warmup Stimmung unter den Paaren aufkommen lassen, bis es um 17.30 Uhr mit dem Meeting ernst wurde: Drei Minuten ohne Unterbrechung Cha-Cha-Cha tanzen, die aber im Nu vorüber waren – und rund 3000 Tanzfreudige hatten ihren Weltrekord im gemeinschaftlichen Cha-Cha-Cha-Tanzen geschafft. „Schon wenige Minuten später erhielten wir die Auswertung“, so Hupfer.

Und dann hätten sie richtig gefeiert, jeder für sich, aber eben doch mit ganz Deutschland vernetzt. Glückwünsche und Partylaune per WhatsApp taten ein Übriges, die allseitige Stimmung zu heben. „Tanzen ist ein Erlebnis, dazu gehört das Gruppengefühl und es muss Spaß machen“, hatte schon vorab Philipp Klaiber gesagt.

