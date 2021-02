vor 32 Min.

Illertisser wollen mit Cha-Cha-Cha zum Weltrekord tanzen

Plus Eine Illertisser Tanzschule möchte Teil eines Weltrekordversuchs werden. Es geht um Cha-Cha-Cha. Warum dafür jetzt erstmal Möbel gerückt werden müssen.

Von Regina Langhans

Eine riesige virtuelle Tanzfläche mit Hunderten Cha-Cha-Cha tanzenden Paaren, jedes im eigenen Wohnzimmer: davon träumen derzeit David Hupfer und Philipp Klaiber, die Inhaber der Tanzschule Illerdance in Illertissen. „Wir konzentrieren uns jetzt auf das andere Wort mit C, also gerade nicht Corona“, sagen die beiden Tanzlehrer.

Sie wollen Mitmachen beim Cha-Cha-Cha-Weltrekordversuch? Hier ein kleiner Auffrischungskurs.

In der Region sind sie eigenen Angaben zufolge die Einzigen, die sich den mehr als 30 Schulen deutschlandweit anschließen, um einen Weltrekord im gleichzeitigen Online-Cha-Cha-Cha-Tanzen aufzustellen. Rund 1500 Paare werden erwartet, mit 40 Tanzpaaren wollen sich die Illertisser einbringen: Hupfer und Klaiber selbst mit ihren Ehefrauen, etliche Paare ihres Unternehmens sowie alle Tanzfreudigen aus der Region. Die Anmeldefrist bei „Illerdance“ läuft bis zum 10. März. Und der Online-Weltrekordversuch startet am Samstag, 20. März, ab 17.30 Uhr.

Weltrekordversuch im Cha-Cha-Cha: Die Initative kommt aus Hannover

Die Initiative gehe von dem befreundeten Tanzstudio-Inhaber Berko Meyer in Hannover aus, informiert Klaiber. Dabei sei die Teilnahme kostenlos, ergänzt Hupfer. Denn für die Anmeldegebühren werde ein begeisterter Tanzkunde über seine Bettenfirma in Weingarten bei Ravensburg aufkommen, erklären sie. Die ganze Aktion funktioniere durch Sponsoring und Initiator Meyer habe das Rekord-Institut Deutschland dazu geholt, das über eine Video-Plattform prüfe, ob sich für den geplanten Weltrekord auch genügend Paare in der vorgegebenen Zeit und ohne Pause vor dem Bildschirm bewegen.

40 Paare aus Illertissen können an dem Weltrekordversuch teilnehmen

Die einzige Voraussetzung zur Teilnahme sei also eine Kamera, damit der Auftritt mitgeschnitten werden könne, so Klaiber. Hupfer verweist darauf, dass für „Illerdance“ bei 40 Teilnehmer-Paaren Schluss ist, mehr könnten nicht genommen werden. „Also nicht lange überlegen sondern lieber gleich anmelden, dann bleibt auch noch Zeit, den Keller oder das Wohnzimmer für den Auftritt leerzuräumen“, empfiehlt er vorsorglich.

Tanzlehrer Philipp Klaiber macht die Figuren für die Videoübertragung live vor, wobei er sich selbst auf dem Bildschirm sehen kann. Bild: Regina Langhans

Denn er weiß noch, wie in Zeiten des ersten Lockdowns sich nicht nur ihre Tanzschule für den Online-Unterricht einrichten musste sondern eben auch deren Kursteilnehmer. „Die wurden von der Entwicklung genauso überrascht wie wir: Anfangs zeigte der Bildschirm zur Seite gerückte Möbel, später freie Flächen zum Bewegen“, so Hupfer. 20 bis 30 Prozent ihrer Kunden würden die digitalen Angebote wahrnehmen, sei es in Form von Youtube-Aufnahmen oder eben in Form von Video-Unterricht.

Nicht jeder kommt mit dem Tanzunterricht per Video zurecht

Letzteren hält Klaiber wegen der Möglichkeit zu korrigieren oder nachzufragen für effektiver. Doch nicht jeder komme damit zurecht und er sei auch keine Alternative zum richtigen Unterricht im Studio. „Tanzen ist ein Erlebnis, dazu gehört das Gruppengefühl und es muss Spaß machen“, sagt Klaiber. Hupfer unterstreicht: Bei aller technischen Perfektion fehlt etwas, und das ist die gesellschaftliche Seite, wir unterrichten in steriler Atmosphäre.“ Beide können es kaum erwarten, in ihrer Tanzschule wieder mit den Menschen zusammen Figuren und Schritte einzuüben.

Kontakt: per Telefon unter 07303/157 99 60 oder E-Mail info@iller.dance sowie auf der Internetseite des Weltrekordversuchs.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen