Illertisserin könnte nach Wasserschaden auf mehreren Tausend Euro sitzen bleiben

Plus Wegen einer defekten Wasseruhr kämpft eine 63-jährige Rentnerin aus Illertissen mit den Folgen eines Wasserschadens. Einige Zahlungen stehen noch aus.

Es ist der Morgen des 26. August 2020. Maria Pleyer aus Illertissen steht auf und muss feststellen: Es fließt weder Wasser noch Strom. Die 63-jährige Rentnerin macht sich umgehend auf die Suche nach der Ursache des Problems – und wird fündig. Ihr gesamter Keller steht unter Wasser. Für die Illertisserin ein Schock, der sich zur Hängepartie entwickelt – bis heute.

Defekte Wasseruhr ist die Ursache für den Schaden in Illertissen

„Meine Reitstiefel kamen mir direkt entgegen“, so beschreibt Maria Pleyer die Szenerie, als sie ihren unter Wasser stehenden Keller das erste Mal sieht. Zahlreiche Gegenstände gingen durch den Wasserschaden kaputt. Viele davon hatten zudem einen ideellen Wert für die Rentnerin, wie etwa ihre Overlock-Nähmaschine. Auch Gefrierschrank, Waschmaschine, Trockner, Heizung und Heizöltank wurden durch das Wasser beschädigt. Die Feuerwehr pumpte den Keller der 63-Jährigen aus. Fast alle Möbel mussten entsorgt werden „Ich war fix und fertig. Sogar zum Arzt bin ich gegangen“, sagt Pleyer.

Die Ursache für den Wasserschaden ist nach Angaben der Rentnerin eine kaputte Wasseruhr. Wie ihr ein Mitarbeiter des Wasserwerks in Illertissen erklärte, sei eine Dichtung im Inneren der Uhr beschädigt gewesen. Daher lief das Wasser wie bei einem nicht geschlossenen Wasserhahn weiter. Laut Maria Pleyer ist die Stadt Illertissen Eigentümerin der Wasseruhr und somit für deren Wartung zuständig. Mittlerweile wurde die Uhr von einem Mitarbeiter des Wasserwerks in Illertissen ausgetauscht.

Rentnerin erhielt bereits mehrere Mahnungen

Grundsätzlich stellt sich die Frage, wer überhaupt für den gesamten Schaden aufkommen muss. Laut Heike Geißler von der Stadt Illertissen läuft der Sachverhalt über die Haftpflichtversicherung der Stadt Illertissen. Diese prüfe den Schadensfall aktuell und stehe mit Maria Pleyers Gebäudeversicherung in Kontakt. „So was kann manchmal dauern“, sagt Geißler.

Nach einem ersten Gutachten Anfang November, erhielt die Rentnerin im Januar eine Zahlung von 4000 Euro. Dies reiche aber nicht, um die Rechnungen der Sanierungsarbeiten zu begleichen, die im Zusammenhang mit dem Wasserschaden notwendig waren, sagt Pleyer. Die 63-Jährige erhielt mittlerweile mehrere Mahnungen. Der Rentnerin zufolge stehen noch ungefähr 15.000 bis 20.000 Euro aus. Diese Summe umfasse im Wesentlichen die Reinigung und Reparatur des Heizöltanks sowie die Erneuerung der Heizung.

Versicherung sieht Schadenshöhe als Knackpunkt

Stefan Liebl, stellvertretender Pressesprecher der Versicherungskammer Bayern, erläutert, dass Kunden der Münchner Versicherungsgesellschaft im Allgemeinen bei der Klärung des Schadensumfangs mitwirken. Maria Pleyer habe dies aber durch ihre eigenständig vorgenommenen umfangreichen Arbeiten an der Heizungs- und Tankanlage erschwert. Weder der dafür notwendige fünfstellige Betrag noch einige weitere Forderungen könne die Versicherung mit dem vom Sachverständigen vorgefundenen Schadensbild in Einklang bringen, so Liebl. Der Pressesprecher betont: „Der Anspruch als Leitungswasserschaden ist per se unstrittig. Infrage steht die Schadenshöhe.“

Bei der 63-jährigen Rentnerin sorgt dies für Unmut. Sie habe sowohl den Schadensfall als auch alle Rechnungen an ihren Versicherungsvertreter der Bayerischen Versicherungskammer in Illertissen gemeldet. Ihr wurde mitgeteilt, dass sie sich um nichts kümmern müsse und der Vorfall über die Zentrale der Versicherung in München laufe. Laut Pleyer sei es auch in Ordnung gewesen, dass sie Handwerker für Arbeiten zur Schadensbehebung beauftragt.

In den Wasserschaden-Fall kommt Bewegung

Mittlerweile hat sich die Rentnerin an einen Rechtsanwalt gewandt. Dieser war gemeinsam mit ihrem Versicherungsvertreter und einem Gutachter der Versicherungskammer Bayern im Februar vor Ort, um den Schaden zu begutachten. Danach erhielt Maria Pleyer im März weitere 4000 Euro, mit denen sie die Kosten der Aufräumarbeiten decken möchte.

Ob und wie viel Geld Pleyer für die Installation der neuen Heizung und die Reparatur des Heizöltanks erhält, ist noch nicht abschließend geklärt. Dies hängt unter anderem von dabei möglicherweise entstandenen Wertsteigerungen ab. „Ich habe ein wenig das Gefühl, dass die Versicherung mich als ältere, alleinstehende Frau am langen Arm hält“, sagt die 63-Jährige.

Pleyer hofft, dass ihr Rechtsanwalt den Sachverhalt bald abschließend für sie klären kann. Dieser erläutert gegenüber unserer Reaktion, dass im vorliegenden Schadensfall sowohl aufseiten der Versicherung als auch aufseiten Frau Pleyers mehrere Sachen zusammengekommen seien, die eine zügige Abwicklung verzögert hätten. Nun komme aber Bewegung in den Prozess.

