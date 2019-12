vor 6 Min.

Illertisserin organisiert ein Weihnachtsfest für Alleinstehende

Niemand soll sich an Weihnachten einsam fühlen: In Illertissen und Babenhausen gibt es an Heiligabend Feiern für alle, die das Fest sonst alleine verbringen würden.

Gerlinde Rechtsteiner verzichtet heuer auf den Heiligabend im Kreis ihrer Familie. Stattdessen will sie mit Menschen feiern, denen sonst ein einsames Fest bevorstände. Auch in Babenhausen gibt es eine solche Veranstaltung.

Von Franziska Wolfinger

In der Ecke steht ein geschmückter Baum, unter dem ein Berg an Geschenken liegt, während im Ofen eine Gans schmort. Rund um den großen Esstisch ist kaum Platz für all die fröhlichen Familienmitglieder, die sich Heiligabend versammelt haben, um gemeinsam dieses Fest zu feiern – ein perfektes Weihnachten.

So, oder zumindest so ähnlich, hat auch Gerlinde Rechtsteiner die vergangenen Weihnachtsfeste verbracht. Im ganz großen Familienkreis, mit der Tochter, den Enkeln. Sogar die Schwiegereltern der Tochter waren immer dabei. Doch bei all der festlichen Stimmung ließ Rechtsteiner der Gedanke an die nicht los, die einen weniger glücklichen Weihnachtsabend haben. Weil sie ihn, aus welchen Gründen auch immer, allein verbringen. Die 63-jährige Illertisserin fasste den Entschluss: „Dieses Jahr klinke ich mich bei der Familie aus.“ Stattdessen organisiert sie am Abend des 24. Dezember ein Weihnachtsfest im Mehrgenerationenhaus. Die Stadt Illertissen stellt es für die Veranstaltung zur Verfügung. Hülya Cakmak, die bei der Stadt für Integrationsmaßnahmen zuständig ist, hilft bei der Planung. Wie man sich anmelden kann, erfahren Sie am Ende dieses Artikels.

Was bei der Feier in Illertissen geplant ist

Eingeladen sind zu der Veranstaltung alle, die den Heiligabend in größerer Gesellschaft verbringen wollen. Geplant ist ein gemeinsames Essen. Jeder Teilnehmer kann etwas zu dem Buffet beisteuern. Was er mitbringt, ist ihm überlassen. Wer keine Möglichkeit hat, etwas vorzubereiten oder zu kochen, kann sich mit Mandarinen, Lebkuchen oder Nüssen an der Tafel beteiligen. Rechtsteiner sagt: „So haben wir es auch bei unseren Weihnachtsfesten in der Familie immer gemacht.“ Wenn jeder eine Kleinigkeit mitbringt, reiche es am Ende für alle und niemand habe zu viel Arbeit. Rechtsteiner plant außerdem ein abwechslungsreiches Programm mit Musik und weihnachtlichen Texten, neben dem es auch Gelegenheit für Austausch und Gespräche sein soll.

Rechtsteiner weiß, dass es einige bestimmt Überwindung kostet, sich anzumelden und allein zu der Feier zu kommen. Sie versichert aber: „Ich freue mich über jeden Gast, der dabei ist.“ Und die Einladung gilt nicht nur für Menschen, die ganz alleine sind, sondern alle, die sich womöglich etwas einsam fühlen. Die Organisatorin hat bei der Veranstaltung beispielsweise auch Alleinerziehende mit deren Kindern oder Rentnerpaare, deren Angehörige einfach zu weit weg wohnen, im Blick.

Auch in Babenhausen gibt es ein Heilgabend-Event

In Babenhausen gibt es bereits seit 2013 ein ähnliches Angebot für Menschen, die Weihnachten sonst allein verbringen würden. Dort kümmert sich Manfred Lingens, Seniorenbeauftragter des Marktes und Vorsitzender des Vereins Bürger unterstützen Senioren, um die Organisation. Die Veranstaltung hat sich mittlerweile sehr gut etabliert, sagt Lingens. 25 Menschen kamen im ersten Jahr, inzwischen sind es im Schnitt 30 bis 35 Gäste. Einige sind Witwen. Manche der Frauen hätten ihm erzählt, dass sie mehr als 15 Jahre lang allein Heiligabend gefeiert hätten, berichtet Lingens. Es kommen aber nicht nur Senioren zu diesem Weihnachtsfest, auch 40-Jährige seien dabei. Viele sind Stammgäste geworden. Lingens hat eine Adressliste angelegt und verschickt persönliche Einladungen für das Heiligabend-Event mit Vier-Gänge-Menü und Rahmenprogramm inklusive Livemusik. Auf der Speisekarte stehen heuer Suppe, Salat, Putengeschnetzeltes mit Pilzrahmsauce und verschiedenen Beilagen sowie ein großer Dessertteller.

Teilnehmen können alle Menschen aus Babenhausen und den übrigen Orten der Verwaltungsgemeinschaft. „Wir organisieren auch einen Fahrdienst“, sagt Lingens. Niemand soll sich an Weihnachten alleine fühlen. Lingens bedrücken Statistiken, wie die, die eine besonders hohe Selbstmordrate an Heiligabend belegen.

Für Gerlinde Rechtsteiner wird es nun das erste Weihnachtsfest ohne die Familie sein. Doch sie freut sich darauf. Und sie freut sich, dass ihre Tochter von ihrer Idee ebenfalls begeistert war. Sie steht dahinter und verzichtet – für einen so guten Zweck – an Heiligabend auch gern auf ihre Mutter.

Anmeldung in Illertissen: Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung für die Veranstaltung in Illertissen bis Montag, 16. Dezember, erwünscht. Das ist im Illertisser Rathaus bei Julia Pöllmann möglich. Sie ist telefonisch unter der 07303/172-43 oder per E-Mail an poellmann@illertissen.de erreichbar.

Anmeldung in Babenhausen: In Babenhausen wurden Einladungen an die Teilnehmer des vergangenen Jahres verschickt. Flyer liegen außerdem im Rathaus, in Apotheken und Geschäften aus. Auf der Antwortkarte, die möglichst bald abgegeben werden soll, kann auch angegeben werden, ob ein Fahrdienst gewünscht wird.

