Einbrecher scheitert in Illerzell an einer Wohnungstür

Spuren an der Tür in einem Mehrfamilienhaus zeugen von den Einbruchsversuchen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

In einem Mehrfamilienhaus in der Mühlbachstraße in Illerzell hat ein bislang Unbekannter versucht, eine Wohnungstür aufzubrechen. Laut Polizeibericht waren an der Tür Hebelspuren eines Werkzeugs zu erkennen. Die näheren Tatumstände sind derzeit noch unklar, auch weil die Nachbarwohnungen in dem zumeist freizugänglichen Mehrfamilienhaus unbeschädigt blieben. Da der unbekannte Täter an der Tür scheiterte, wurde auch nichts gestohlen. Der Sachschaden, der durch die Einbruchsversuche entstanden ist, wird auf 200 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Der Vorfall soll sich zwischen Sonntag, 18.30 Uhr, und Montag, 12 Uhr, ereignet haben. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter 07303/9651-0 entgegen. (AZ)