Im „Ali Baba’s“ leeren sich die Regale – für immer

Plus Nach zwei Jahren schließt der deutsch-türkische Supermarkt in Illertissen. Was Betreiber Lukas Zacher dazu sagt.

Die Illertisser Innenstadt verliert einen weiteren Einzelhändler: Der deutsch-türkische Lebensmittelmarkt „Ali Baba’s“ schließt Ende dieser Woche. Das hat Betreiber Lukas Zacher per Videobotschaft über Facebook mitgeteilt – zahlreiche Menschen aus Illertissen und Umgebung äußerten ihr Bedauern. Auf Nachfrage unserer Redaktion nennt der 35-jährige Inhaber nun Gründe für seine Entscheidung. Die habe er sich nicht leicht gemacht, er sehe aber keine Alternative dazu. Einen Nachfolger konnte Zacher nicht finden. Am kommenden Samstag, 27. Juli, öffnet das Geschäft daher zum letzten Mal.

Erst vor zwei Jahren hatten sich die Zachers an der Memminger Straße ihren Traum vom eigenen Laden erfüllt. Sie traten mit hohen Ansprüchen an: Gute Qualität, ein nichtalltägliches Angebot und ausführliche Beratung gehörten dazu, sagt Lukas Zacher, der zuvor viele Jahre für eine große Supermarktkette gearbeitet hat. Mit großer Leidenschaft machten er und seine Frau Emel sich daran, ihre Ziele in Illertissen umzusetzen. Das klappte auch gut: Bis zu 1000 Kunden kauften pro Woche im „Ali Baba’s“ ein. Viele kamen regelmäßig: „Unsere Semmeln waren beliebt und wir hatten verdammt gutes Fleisch“, sagt Zacher.

Irgendwann stellte sich heraus, dass es so für die Familie nicht weitergehen könne: Anfangs teilten sich die Eheleute die Arbeiten im Laden auf, doch seitdem ihr drittes Kind auf der Welt ist, muss der Vater das kleine Unternehmen weitgehend alleine stemmen. Das bedeute 100 Arbeitsstunden pro Woche – was ihn an die Grenzen der Belastbarkeit führe, sagt Zacher. Und für die Familie bleibe kaum noch Zeit. Nicht zuletzt wegen der selbst gesetzten Standards: Beispielsweise kaufte Zacher selbst bei den Großhändlern ein, auch wenn er dafür um 2 Uhr nachts aufstehen musste.

Zu wenig Umsatz für mehr Mitarbeiter

Neue Mitarbeiter könnten zwar Entlastung bringen. Doch um den Laden weiter rentabel zu betreiben, müsste der Umsatz um 20 Prozent steigen. Das stehe momentan nicht zu erwarten. Sein Business-Plan sei angesichts der zu erwartenden Kundenzahlen zwar aufgegangen, die durchschnittlichen Einkaufserlöse fielen aber niedriger aus. Da mache sich wohl die Konkurrenz großer Supermärkte mit gleichem Sortiment bemerkbar, vor allem in Ulm und Umgebung. „Ich war teurer, das macht schon etwas aus“, sagt Zacher. Kleine Läden hätten es heute zunehmend schwer, sagt der 35-Jährige und denkt dabei an die unlängst angekündigte Schließung des Traditionsgeschäfts Gössler in der Vöhlinstraße (wir berichteten).

Punkten konnte „Ali Baba“ im Wettbewerb mit seinen Back- und Fleischwaren. Am Ostersamstag habe er so viel Lammfleisch verkauft, wie sonst in der ganzen Woche. Und das abgehangene Rindfleisch (Dry-Aged) wurde gerne und oft vorbestellt. Die letzte Charge reift erst nach der Geschäftsaufgabe am Samstag aus, losbekommen wird Zacher sie jedoch ohne Mühe.

Langsam leeren sich die Geschäftsräume: Am Samstag ist dann um 13 Uhr Schluss. Bild: Regina Langhans

Mit dem Aus von „Ali Baba’s“ verliert der Unternehmer nach eigenen Worten einiges Geld. Aber bereuen werde er die Eröffnung nie: Er habe viel gelernt, Erfahrungen gemacht und tiefe Einblicke in die türkische Kultur bekommen.

Wer viel zeit hat, kann Geld verdienen

Wer den Laden übernimmt, könne damit auch Geld verdienen, sagt Zacher. Vorausgesetzt, der neue Inhaber betreibe das Geschäft mit der gleichen Passion. „Man muss sich von den anderen Anbietern abheben.“ Das erfordere viel Zeit. Und die lasse sich nebenberuflich oder mit kleinen Kindern in der Familie nicht aufbringen. Deshalb hat Zacher einige Angebote zur Übernahme abgelehnt. Andere, weil die Interessenten keine einschlägigen Erfahrungen in der Branche vorweisen konnten. Beim Handel mit Lebensmitteln müsse vieles beachtet werden, zum Beispiel, dass Obst und Gemüse schnell schlecht werden. „Wer das betriebswirtschaftlich nicht einkalkuliert, ist nach zwei oder drei Monaten Pleite“, sagt Zacher. Und „einfach an irgendjemanden“ wollte er seinen Laden dann auch nicht übergeben. Noch sei er zwar offen für Übernahme-Offerten, doch realistisch betrachtet geht es mit „Ali Baba“ am Samstag wohl zu Ende. Die zum Großteil noch neuwertigen Regale, Kühlschränke, die Fleischvitrine und der Backofen werden danach einzeln verkauft.

Der Unternehmer wird Angestellter

Wie seine berufliche Zukunft aussieht, weiß Zacher noch nicht genau. Er werde sich nun wohl erst einmal einen Job suchen – obwohl er als Unternehmer natürlich „Blut geleckt“ habe. „Aber der Körper macht das erst einmal nicht mehr mit.“ Zumindest nicht in der Form, wie es für „Ali Baba’s“ nötig wäre. „Schade für Illertissen“, sagt Zacher. Aber er freue sich sehr darauf, künftig mehr Zeit für seine Kinder zu haben. „Sonst braucht man ja keine haben.“

