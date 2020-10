vor 20 Min.

Im Dezember gibt es wieder Blasmusik-Genuss

So plant die Stadtkapelle Illertissen ihren ersten großen Auftritt seit Monaten

Von Wilhelm Schmid

Seit Beginn der Corona-Pandemie im März dieses Jahres ist es den Blaskapellen in Stadt und Land nicht mehr möglich, ein Konzert in herkömmlichem Rahmen abzuhalten. Ausgefallen sind unter anderem das Osterkonzert der Stadtkapelle Illertissen und sämtliche weiteren Frühjahrskonzerte aller Musikvereine, aber auch die Wertungsspiele in den Bezirken des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) bis hin zur bayerischen Oberstufenmeisterschaft.

Sehr viele Kapellen befanden sich wegen der dafür notwendigen Proben gerade auf einem Höhepunkt ihrer musikalischen Leistungsfähigkeit, als alles radikal abgebrochen werden musste. Seit einigen Wochen sind nun Proben und Aufführungen unter strengen Auflagen wieder möglich. Die Stadtkapelle Illertissen hatte schon seit Langem ein Konzert am ersten Wochenende im Dezember dieses Jahres geplant, das nun auch aller Wahrscheinlichkeit nach stattfinden kann. Dirigent Stefan Tarkövi hat unter dem Motto „Neue Zeiten – Neue Wege“ ein Konzert mit kleineren Besetzungen vorbereitet, das trotz der schwierigen Bedingungen ein musikalischer Genuss zu werden verspricht. Unter Berücksichtigung aller Auflagen ist vorgesehen, am Samstag, 5. Dezember, um 16.30 und um 19 Uhr in der Vöhlinhalle ein ebenso interessantes wie vielseitiges Programm zu bieten, das jeweils etwa eine Stunde dauert und bei Bedarf auch am darauffolgenden Sonntagvormittag ein drittes Mal geboten werden kann.

Nach derzeitigem Stand darf das Publikum pro Auftritt voraussichtlich hundert Personen umfassen. Die Verantwortlichen der Stadtkapelle haben das Ganze aber so flexibel geplant, dass man sich kurzfristig auch eventuell geänderten Bedingungen anpassen kann. So wird auch erst kurze Zeit vor dem Konzert bekannt gegeben, ob und wie ein Kartenvorverkauf stattfindet. Das musikalische Programm wird von wechselnden Holz- und Blechbläser-Besetzungen aufgeführt, die nun schon seit Ende der Sommerferien – wiederum unter Beachtung aller Vorschriften – damit beschäftigt sind, die Stücke einzustudieren.

Die genaue Abfolge des Programms ist noch nicht bekannt, aber einige besondere Perlen aus dem Repertoire können jetzt schon genannt werden. So darf man sich beispielsweise auf den berühmten „Säbeltanz“ von Aram Chatschaturjan freuen, bei dem das komplette Schlagzeugregister solistisch auftritt und sein Können zeigen wird. Die Blechbläser sind dabei, die Eröffnungsfanfare zur Ballettmusik „La Péri“ von Paul Dukas und damit eines der brillantesten Stücke seiner Art einzustudieren. Ihre Kollegen aus dem Bereich der Holzbläser bereiten die „Ouvertüre für Holzbläser“ von Philip Sparke vor und bieten damit ein Stück des englischen Komponisten, der seit vielen Jahren die Programme der Stadtkapelle bereichert.

Von Klaus-Peter Bruchmann, einem berühmten Blasmusik-Komponisten aus dem Berliner Umland, bringt ein Blechbläserquintett die „Kleine Suite im französischen Stil – Cinq pour Cinq (Fünf für Fünf)“ zur Aufführung. Gemeint sind damit fünf kurze Konzertsätze für ein Brass-Quintett mit zwei Trompeten, Horn, Posaune und Tuba. Die Holzbläser werden einen südamerikanischen Tanz beisteuern, und weitere Beiträge sind in Vorbereitung.

Wer also an „Live-Musik-Entzugserscheinungen“ leidet und Bläsermusik seit Monaten nur „aus der Konserve genießt“, tut gut daran, sich den 5. Dezember dieses Jahres für einen Besuch in der Vöhlinhalle vorzumerken.

