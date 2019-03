vor 3 Min.

Im Drogenrausch ans Steuer gesetzt

Von Drogen berauscht ist eine Frau am Sonntag durch Illertissen gefahren.

Eine 25 Jahre alte Frau ist berauscht durch Illertissen Auto gefahren.

Eine 25 Jahre alte Autofahrerin ist im Drogenrausch Auto gefahren. Das berichtet die Polizei. Die Frau war am Sonntagabend in Illertissen an der Memminger Straße unterwegs und wurde dort von Beamten kontrolliert. Die Autofahrerin räumte währenddessen auf Vorhalt den Konsum von Cannabis ein – ein Drogenvortest bestätigte diese Aussage.

Er verlief positiv. Zur Beweissicherung wurde ihr Blut entnommen, weiterfahren durfte sie nicht. Sollte die Blutuntersuchung den Drogenverdacht bestätigen, erwartet die 25-Jährige ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot. (az)

