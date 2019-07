vor 3 Min.

Im Freibad Kirchdorf geht es ab ins Wasser für die Kartei der Not

Tauchlehrer Horst Wegele bietet im Freibad in Kirchdorf Schnupperkurse an. Die Einnahmen aus der Aktion gehen an das Leserhilfstwerk unserer Zeitung.

Von Franziska Wolfinger

Wie ein mit Steinen gefüllter Rucksack fühlt sich die Sauerstoffflasche auf dem Rücken an – bevor man ins Wasser geht. Dann aber gleitet der Taucher fast schwerelos durch das Becken des Kirchdorfer Freibads.

Am Freitag hatten auch Laien Gelegenheit, dieses besondere Gefühl zu erleben. Den ganzen Tag über war der Memminger Tauchlehrer Horst Wegele vor Ort und hat einige Interessierte in Schnuppertauchkursen in sein Hobby eingeführt. Mitmachen konnte jeder ab zwölf Jahren. Ein Tauchgang kostete zehn Euro. Alle Einnahmen gehen an das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Die Kartei der Not hilft Menschen in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. Spenden an die Aktion kommen zu hundert Prozent bei den Bedürftigen an. Das Schnuppertauchen für den den Guten Zweck gibt es in Kirchdorf bereits seit rund fünf Jahren.

Der Tauchlehrer hat für die Anfänger alles dabei

Unter einem kleinen Pavillon wartete Horst Wegele im Freibad auf Kundschaft. Daneben hat er das notwendige Equipment bereitgelegt. Neben den 20 Kilogramm schweren Sauerstoffflaschen stattete Wegele die Tauchanfänger mit Flossen und Taucherbrillen aus. Der wichtigste Ausrüstungsgegenstand ist die Tarierweste, an der allerhand Schläuche und vermeintlich komplizierte Geräte hängen und an der die Sauerstoffflaschen befestigt sind. Doch nach einer Einführung durch den Profi wirkt alles ganz übersichtlich: Über einen der Schläuche kann der Taucher Luft in die Weste ein- oder ablassen, um seine Position im Wasser auszutarieren. Einige Höhenmeter könne der Taucher aber auch durch die Atmung ausgleichen, erklärt der Tauchlehrer. Einem Anfänger fällt das noch etwas schwerer. Es braucht ein bisschen, bis man nicht mehr das Gefühl hat, am Fliesenboden zu kleben und das leichte durchs Wasser gleiten genießen zu können.

An der Tarierweste befinden sich außerdem zwei Atemschläuche – einer als Ersatz, für einen selbst oder den Partner. Denn die wichtigste Sicherheitsregel beim Tauchen ist laut Wegele: Nie allein ins Wasser gehen. „Falls unter Wasser etwas schief geht, kann im schlimmsten Fall nur der Partner helfen“, sagt der Profi.

Auch in der Region gibt es schöne Tauchgründe

Geräte an den Atemschläuchen sorgen außerdem dafür, dass in den Flaschen komprimierte Luft überhaupt geatmet werden kann. Bei 200 Bar sind 2400 Liter Luft in die zwölf Liter fassende Metallflasche gepresst. Auf einer ersten Stufe wird das auf zehn Bar reduziert und auf einer zweiten Stufe an den Außendruck angepasste. Beim ersten Untertauchen gilt es, sich auf die Atmung zu konzentrieren – denn das geht logischerweise nur noch über das Mundstück am Atemschlauch und ist zunächst schwieriger als gedacht. Gerade wenn man glaubt, den Dreh raus zu haben und sich auf anderes konzentriert, versucht man doch wieder, seine Nase zu benutzen. Doch dran bleiben lohnt sich, sagt Tauchprofi Wegele. Nach ersten Übungen im Schwimmbad seien auch die Seen in der Region ein interessantes Tauchrevier. Nicht nur auf den Malediven und in Ägypten gebe es unter Wasser spannendes zu sehen. In heimischen Gewässern tummeln sich Barsche und Hechte. Im Bodensee faszinieren steil abfallende, 40 Meter hohe Steinwände.

Das Kirchdorfer Freibad unterstützt die Kartei der Not nicht nur mit der Tauchaktion. Für jeden Gegenstand, der aus dem kleinen Badeartikel-Laden verkauft wird, gehen 50 Cent an das Hilfswerk. Bademeister Günther Ronz ist es wichtig, Gutes zu tun. Er sagt dazu: „Wir legen Wert darauf, Aktionen aus der Region zu unterstützen. Die Spenden sollen vor Ort bei den Nachbarn ankommen.“

Wer sich für den Tauchsport interessiert, findet nähere Informationen unter tauchschule-memmingen.de.

