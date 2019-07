vor 18 Min.

Im Illertisser Brunnenhof erklingt bald Filmmusik

Unsere Redaktion verlost Karten für die bekannte Brunnenhof-Serenade am Sonntag. Wie Sie an dem Gewinnspiel teilnehmen können.

Von Regina Langhans

Das Kammerorchester von St. Martin in Illertissen wurde vor 15 Jahren gegründet. Es ist bei Auftritten in und außerhalb der Stadtpfarrkirche zu hören. Kommenden Sonntag, 7. Juli, wird es bei der „Serenade im Brunnenhof“ unter dem Titel „Neue Welten“ moderne Filmmusik vor der Kulisse alter Kirchenmauern aufführen. Veranstalter sind die Freunde und Förderer von Kirchenmusik und klassischer Musik. Das Open-Air-Konzert reiht sich in die Aufführungen des Iller-Musikfestivals (mehr dazu lesen Sie hier: Das Iller-Musikfestival startet mit einer Mega-Party ) und beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.15 Uhr. Bei schlechtem Wetter wird in der Kollegs-Aula gespielt. Rückfragen dazu sind am Sonntag unter 01520/6008793 möglich.

Die Illertisser Zeitung verlost fünfmal zwei Eintrittskarten. Interessenten können dazu eine Postkarte schreiben an Illertisser Zeitung, Marktplatz 11, 89257 Illertissen oder eine E-Mail senden an die folgende Adresse: gewinnspiel@illertisser-zeitung.de. Einsendeschluss ist Freitag, der 5. Juli. Die Namen der Gewinner werden am Samstag veröffentlicht, die Teilnehmer erklären sich ausdrücklich einverstanden, dass Name und Wohnort in der Zeitung abgedruckt werden.

Brunnenhof Illertissen: In neue Welten wird eingetaucht

Unter dem Titel „Neue Welten“ führt das Ensemble die 9. Sinfonie in e-Moll „Aus der neuen Welt“ von Antonin Dvorák (1841 bis 1904) auf. In weitere Welten vordringen kann das Publikum bei „Star Trek Through The Years“ (Calvin Custer) und „Star Wars“ in der Originalfassung von John Williams.

Für das Kammerorchester ist es ein kleines Jubiläum: Der Kirchenmusiker Markus Hubert hat es in seiner heutigen Form als regelmäßig probendes Ensemble vor 15 Jahren ins Leben gerufen. Konzertmeisterin ist die Geigenlehrerin Annegret Sperl aus Jedesheim. Die Brunnenhof-Serenade ist bereits noch älter. Das Ensemble hat nach seinen ersten großen Oratorienaufführungen in der Stadtpfarrkirche diese Tradition aufgegriffen. Seither werden Mozart, Beethoven und andere Klassiker in aufwendigen Open-Air-Konzerten zu Gehör gebracht. Heuer soll die Bühne so breit werden wie noch nie, verspricht Dirigent Hubert. Allein die Percussion-Instrumente beanspruchen eine Menge Platz.

Infos: Karten im Vorverkauf gibt es unter ulmtickets.de, bei Buch&Musik, im Pfarrbüro von St. Martin unter der Nummer 07303/3021 sowie an der Abendkasse.

