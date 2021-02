17:00 Uhr

Im März sammeln Bürger in Buch und den Ortsteilen gemeinsam Müll

Familie Fischer aus Buch hat mit dem Markt eine Aktion ins Leben gerufen, um die Kommune schöner zu machen. Wer helfen möchte, kann sich anmelden.

Von Jens Noll

Es ist eine nett gemeinte Aufforderung und der Bürgermeister ist von der Aktion sehr angetan: Unter dem Motto "Müll gsammelt wird" können Bürgerinnen und Bürger aus Buch und den Ortsteilen im März gemeinsam tätig werden, um die Marktgemeinde schöner und auch sicherer zu machen. Hier ein Blick auf den Ablauf.

Familie Fischer aus Buch hat die Aktion in Kooperation mit dem Markt ins Leben gerufen. Sie findet von Freitag, 19. März, bis einschließlich Montag, 22. März, statt. An diesen Tagen sind die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, Müll und Unrat zu entfernen, der an vielen Orten im Gemeindegebiet herumliegt, auch an beliebten Spazier- und Radwegen.

In Buch soll der Müll aus der Umwelt eingesammelt werden. Bild: Bernhard Weizenegger (Symbolfoto)

"Nutzt den Spaziergang, um etwas für unsere Umwelt zu tun", heißt es in dem Aufruf, der im Mitteilungsblatt veröffentlicht wurde. "Der Müll in allen Ortsteilen soll verschwinden! Also helft fleißig und sammelt mit!" Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, kann sich schon jetzt Müllgreifer, Handschuhe, Säcke und Warnwesten reservieren. Interessierte müssen dazu ihren Namen und ihre Adresse per E-Mail oder WhatsApp an muellgsammeltwird@web.de oder an die Nummer 0178/8237719 schicken. Am Freitag, 19. März, werden Ausrüstung und Geräte angeliefert. Die gefüllten Säcke und Müllgreifer werden dann am Montag, 22. März, ab 13 Uhr wieder abgeholt.

Unter den Teilnehmern werden Gutscheine der Gastronomie in Buch verlost

Bürgermeister Markus Wöhrle unterstützt diese Aktion gerne, wie er sagt, und kündigt an, selbst mit seiner Familie Müll zu sammeln. Am Ende werde der Bauhof den gesammelten Müll übernehmen und ihn einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen, teilt Wöhrle mit. "Neben der optischen Seite - denn achtlos weggeworfener Müll ist nicht ansehnlich - birgt der Müll auch für viele Tiere erhebliche Gefahren, wenn sie sich an diesem verletzen oder Verpackungen auffressen", fügt der Rathauschef hinzu.

Lebensmittelverschwendung und Containern in Deutschland 1 / 3 Zurück Vorwärts Anlass Pro Sekunde landen 313 Kilo genießbare Nahrungsmittel in Deutschland im Müll. Das hat die Naturschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) im Jahr 2017 in der Studie „Das große Wegschmeißen“ herausgefunden. Im Jahr sind das über 18 Millionen Tonnen.

Debatte Das Amtsgericht Fürstenfeldbruck hat im Januar 2019 zwei Studentinnen wegen Containerns schuldig gesprochen. Die beiden wurden wegen gemeinschaftlichen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 225 Euro und jeweils acht Stunden gemeinnütziger Arbeit bei der Tafel verurteilt.

Politik Die Lebensmittelrettung ist in Deutschland politisch umstritten. Einige Parteien, wie die SPD in Ulm fordern, dass das Containern straffrei wird– doch bis jetzt sind alle Initiativen gescheitert. Die Bundesregierung will die Lebensmittelverschwendung bis 2030 halbieren.

Als Anreiz und zur Belohnung für die fleißigen Helfer werden am Schluss der Aktion Gutscheine der örtlichen Gastronomie verlost. So werde mit der einen guten Aktion, nämlich dem Einsammeln von Müll, auch ein aktuell gebeutelter Zweig, nämlich die Gastronomie vor Ort, unterstützt, sagt Wöhrle.

Am Ende ihres Aufrufs appellieren die Organisatoren an die Teilnehmer, ehrlich zu sein: Sie sollten bei der Aktion selbst keinen Hausmüll, privaten Unrat oder gar Sondermüll entsorgen. Außerdem sind die gültigen Corona-Richtlinien zu beachten. Ferner sollten die Müllsammler, insbesondere im Hinblick auf den Straßenverkehr, auf ihre Sicherheit achten.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen