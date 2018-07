vor 35 Min.

Im Museumshof ist wieder was los

Die Neu-Ulmer Kulturreihe kehrt nach einem Jahr Pause wieder an ihren angestammten Ort zurück. Die Besucher erwartet Musik und Kabarett – präsentiert von bekannten Künstlern.

Kultur in besonderem Ambiente – das verspricht die Neu-Ulmer Veranstaltungsreihe „Kultur im Museumshof“. Ihren Namen verdankt die jährliche Reihe dem Veranstaltungsort, dem malerischen Innenhof des Edwin-Scharff-Museums, in den sie nun, nach einem Jahr Umbaupause, wieder zurückkehrt. Mareike Kuch, verantwortlich für die Kultur in der Stadt Neu-Ulm, hat wieder Künstler aus den Bereichen Musik, Kabarett und Comedy verpflichtet.

Zum Auftakt am Samstag, 28. Juli, kommt es zu einer schwäbisch-irischen Begegnung: Bei „Song for Ireland“ treten die Band Folk ’n’ Fun und das Kammerorchester der Petruskirche auf. Es erklingen eine „Irish Suite“, die der Komponist Barrie Carson Turner aus Traditionals von der grünen Insel zusammengefügt hat, und Songs, die von Land und Leuten erzählen. Die Illertisser Folk ’n’ Fun gestalten schon seit mehr als 25 Jahren immer wieder neue Projekte rund um den Irish Folk. Beginn ist um 20 Uhr.

Irisch geht es auch am Freitag, 3. August, weiter: Dann spielte mit Cara eine Band, die zu den bekanntesten Vertretern des „New Irish Folk“ gehört. Die mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Gruppe verwebt moderne Einflüsse und Eigenkompositionen mit den traditionellen Wurzeln ihrer Musik. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Der nächste Gast im Museumshof ist weniger musikalisch als humoristisch – und ziemlich direkt: Am Samstag, 4. August, spielt Sebastian Schnoy sein Programm „Dummikratie – warum Deppen Idioten wählen“. Der Kabarettist will an diesem Abend erklären, warum Stumpfsinn so erfolgreich ist. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Einen bayerisch-kritischen Blick auf die Gesellschaft pflegt Martin Frank, manchen auch als „Zivi“ von Monika Gruber bekannt. Der Komiker aus Niederbayern sagt am Samstag, 11. August, „Es kommt, wie’s kommt!“. Der Mittzwanziger lebt auf der Bühne nicht nur sein Comedy-Talent aus, sondern auch seine Leidenschaft für klassische Musik: Frank ist ausgebildeter Kirchenorganist und geschulter Sänger. Beginn: 20.30 Uhr.

Während Martin Frank noch als Nachwuchstalent auf den Kleinkunstbühnen gilt, gehört René Sydow mit seinen 38 Jahren und etlichen Preisen im Gepäck schon ein großer Name im Geschäft. Am Sonntag, 12. August, referiert er in Neu-Ulm über „Die Bürde des weisen Mannes“. Beginn ist um 20.30 Uhr. Bei schlechtem Wetter werden die Veranstaltungen in den Saal der Musikschule Neu-Ulm, Gartenstraße 13, verlegt. Mit einer Ausnahme: „Song for Ireland“ zieht dann in die Petruskirche um. Der Vorverkauf für die Veranstaltungen hat schon begonnen. Tickets gibt es im Bürgerbüro am Petrusplatz sowie online unter www.ulmtickets.de. (az)

Themen Folgen