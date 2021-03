vor 17 Min.

Im Obenhausener Ried werden wieder Laichballen von Grasfröschen gezählt

Jeder, der die Natur liebt, kann an einer Zählaktion im Obenhausener Ried teilnehmen. Sie gibt Aufschluss darüber, wie es den Grasfröschen geht.

Seit 2018 sind Naturinteressierte als Bürgerforscherinnen und -forscher im zeitigen Frühjahr im Obenhausener Ried unterwegs, um Grasfrosch-Laichballen zu zählen. Mitmachen können alle, ob Groß oder Klein, also gerne auch Familien mit Kindern. Man braucht eigentlich nur Gummistiefel und ein gutes Auge, eventuell ein Fernglas. Und um gelegentlich zu prüfen, ob es wirklich Laichballen sind oder nur Algenwatten, die da im Wasser schwimmen, vielleicht einen langen Stecken - den gibt es im Ried ganz umsonst.

In einer Pressemitteilung macht das Landratsamt Neu-Ulm auf die Aktion aufmerksam. Darin heißt es: Wer noch keine Erfahrung in Sachen Amphibienlaich hat, wird von Biologe Ralf Schreiber vom Landesbund für Vogelschutz (LBV), einem erfahrenen Amphibienkundler, bei einem Auftakt-Termin im Ried in wenigen Minuten angelernt und mit Informationen und Zählmaterial versorgt.

So sieht der Laich des Grasfrosches aus. Naturliebhaber können sich an der Laichballen-Zählung im Obenhausener Ried beteiligen. Bild: Dr. Christoph Moning, LBV

Der Grasfrosch ist neben dem Wasserfrosch die häufigste Amphibienart im Obenhausener Ried. Dieses EU-Schutzgebiet liegt zwischen Illertissen und Buch. Die Tiere sind wichtige Bestandteile der natürlichen Nahrungskette. Die im Wasser lebenden Froschlarven, die Kaulquappen, fressen Algen und verrottende Wasserpflanzen, die an Land gegangenen Frösche Kleintiere wie Schnecken, Mückenlarven oder Würmer. Und sie werden selber gefressen: Kleine und große Frösche sind Nahrung für Igel, Marder, Enten, Graureiher, Weißstorch oder Fuchs.

Grasfrösche sind wie die meisten Amphibien eigentlich Landbewohner. Nur zur Fortpflanzung zieht es sie ins Wasser. Dann legt das Weibchen einen haselnussgroßen Eiklumpen ins Wasser ab, der vom rittlings auf ihm sitzenden Männchen besamt wird. Der Eiklumpen quillt im Wasser schnell auf, wird zum handballgroßen Laichballen und schwimmt dann an der Wasseroberfläche. Dann kann man ihn gut sehen.

Grasfrösche stehen in Bayern auf der Vorwarnliste

Die Grasfrosch-Bestände sind fast überall stark zurückgegangen. In Bayern stehen Grasfrösche deshalb inzwischen auf der so genannten Vorwarnliste, der Vorstufe zur Roten Liste der gefährdeten Arten. Nach Angaben der Kreisbehörde haben die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt und der LBV im Obenhausener Ried viele kleine und größere Weiher und Tümpel als Laichplätze für die Grasfrösche angelegt. Auch Gräben sind interessant, wenn sie lange genug Wasser führen. Fischweiher gibt es dort auch, aber die sind eher eine Falle beziehungsweise eine Gefahr, da die meisten Fische Laich und Kaulquappen fressen.

In Verbindung mit dem großen, extensiv genutzten Landlebensraum des Niedermoorgebiets im Rothtal konnte sich so eine große Grasfrosch-Population entwickeln und relativ gut halten. Allerdings sind viele kleine Gewässer inzwischen stark verlandet und führen kaum mehr Wasser. Auch gab es in den vergangenen Jahren wenig Niederschläge im Frühjahr, so dass manche Tümpel im Ried trocken blieben. Deshalb könnte es sein, dass die Obenhausener Grasfrösche nicht mehr genug Laichplätze haben. Um das herauszufinden, muss man eben zählen.

Amphibienkundler haben herausgefunden, dass ein Laichballen ungefähr drei erwachsenen Grasfröschen entspricht. Wenn man also die Laichballen in allen Gewässern addiert, kann man die Größe der Grasfrosch-Population schätzen. Dazu muss man sie wirklich alle zählen - und das machen Mitglieder der LBV-Kreisgruppe Neu-Ulm seit 2018 immer kurz nach Ende des Winters, wenn die Grasfrösche abgelaicht haben. Bisher waren es zwischen 250 und 300 Laichballen.

Auch in Corona-Zeiten kann die Zählaktion im Obenhausener Ried stattfinden

Die Laichballen-Zählaktion lässt sich praktischerweise auch in Corona-Zeiten durchführen, da die Teilnehmer immer an der frischen Luft sind, Abstand halten und sich die Zeit selber einteilen können. Allerdings laichen die Frösche nicht nach Kalenderdatum, sondern nach Witterungsverlauf. Das heißt, man muss zeitlich etwas flexibel sein. Denn es kann schon Ende Februar losgehen, aber auch erst Ende März. Die LBVler schauen regelmäßig nach, wann es so weit ist, und geben dann Bescheid. Dann hat man meist zwei bis drei Wochen Zeit, bevor die Laichballen zerfallen.

Wer sich an der Laichballen-Zählaktion beteiligen möchte, kann sich bei Ralf Schreiber melden: Per E-Mail ist er unter schreiber.lbv-nu@gmx.de, per Telefon unter 0731/7290649 erreichbar. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen