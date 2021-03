08:00 Uhr

Immer mehr Unterallgäuer Landwirte setzen sich für die Artenvielfalt ein

310 landwirtschaftliche Betriebe im Landkreis Unterallgäu beteiligen sich inzwischen am Vertragsnaturschutzprogramm. Was es damit auf sich hat.

Immer mehr Unterallgäuer Landwirte engagieren sich für die Artenvielfalt. 60 weitere Betriebe haben sich heuer zur Teilnahme am sogenannten Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) entschieden und entsprechende Verträge abgeschlossen. Das teilt die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt Unterallgäu mit. Die Bauern pflegen demnach eine Fläche von insgesamt 190 Hektar nach speziellen Kriterien und erhalten dafür eine Förderung in Höhe von 110.000 Euro.

Am Vertragsnaturschutzprogramm teilnehmen können Landwirte, die sich für den Artenreichtum einsetzen und dafür einen höheren Aufwand und Einbußen in Kauf nehmen. Über das Programm erhalten sie einen finanziellen Ausgleich. Insgesamt beteiligen sich im Unterallgäu mittlerweile 310 Betriebe an dem Programm und damit so viele wie nie. Sie bewirtschaften 1250 Hektar im Sinne des Naturschutzes. „Im Durchschnitt nimmt jeder siebte Landwirt am Vertragsnaturschutzprogramm teil“, sagen Fabienne Finkenzeller und Maximilian Simmnacher von der Unteren Naturschutzbehörde und finden: „Eine tolle Bilanz!“ Auch die Gesamtfördersumme könne sich sehen lassen: Die Auszahlung betrage in diesem Jahr rund 683.000 Euro.

Auch Flächen rund um das Naturschutzgebiet Kettershauser Ried aufgenommen

„Hier zeigt sich deutlich, was Landwirtschaft und Naturschutz gemeinsam zum Schutz unserer heimischen Tier- und Pflanzenwelt sowie unserer charakteristischen Kulturlandschaft bewirken können“, heißt es in der Mitteilung des Landratsamts. Ins Programm aufgenommen wurden zum Beispiel Flächen in und um das Plesser Ried, im Mindel-, Kammel- und Gutnachtal sowie rund um das Naturschutzgebiet Kettershauser Ried.

83 Prozent der Flächen sind Mähwiesen. Bei elf Prozent gibt es die Ausgleichszahlung für eine extensive Beweidung. Honoriert wird im Unterallgäu damit vor allem eine spätere Mahd: Damit können die Wiesenblumen blühen und aussamen, der Anteil der Blumen erhöht sich - und somit Lebensräume für Insekten.

Potenzial für eine Förderung haben aus Sicht der Naturschutzbehörde insbesondere Flächen im Plesser Ried sowie in den Unterallgäuer Vogelschutz- und Flora-Fauna-Habitat-Gebieten. Auch für viele biotopkartierte Flächen könne man einen Ausgleich für die gesetzlichen Bewirtschaftungsbeschränkungen erhalten. Die Verträge können in der Regel von Januar bis Mitte Februar abgeschlossen werden. (AZ)

Info: Kontakt zu Fabienne Finkenzeller und Maximilian Simmnacher kann man unter Telefon 08261/995-671 oder -261 aufnehmen. Mehr zum Thema Vertragsnaturschutz ist auch im Internet unter www.unterallgaeu.de/naturschutz zu finden.

