vor 34 Min.

Impfung im Dietenheimer Seniorenzentrum kam zu spät

Bewohner und Mitarbeiter sind positiv getestet worden. So sieht die aktuelle Infektionslage in der Region aus

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm liegt wieder unter 100: Das Robert-Koch-Institut gibt den Wert aktuell mit 96,5 an. Die Zahl der gemeldeten bestätigten Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie liegt bei 4123, im Vergleich zum Vortag wurden 17 neue Fälle gemeldet. Aktuell befinden sich 213 Menschen im Landkreis als aktuell bestätigte Fälle in Quarantäne. Ein weiterer Mensch ist im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, damit liegt die Gesamtzahl der bestätigten Fälle, die verstorben sind, jetzt bei 77. Aktuell werden 27 Infizierte in den Kliniken im Landkreis Neu-Ulm betreut, drei davon im Intensivbereich.

Am Mittwoch meldete das Landratsamt Unterallgäu 80 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Landkreisweit gibt es 350 aktive Fälle. Seit Pandemiebeginn waren 3290 Unterallgäuer nachweislich positiv, 67 sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) berechnete Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 189,2. Sollte am Donnerstag die Inzidenz den Grenzwert von 200 übersteigen, gilt laut Landratsamt die 15-Kilometer-Regel bei Tagesausflügen. Im Mindelheimer Krankenhaus werden laut Klinikverbund Allgäu 31 Covid-Patienten behandelt, davon drei auf der Intensivstation. In den anderen Häusern des Klinikverbunds werden 28 Covid-Patienten auf den Normal- und zehn auf den Intensivstationen behandelt. Im Klinikum Memmingen liegen nach eigenen Angaben 24 Covid-Patienten auf der Normal- und sieben auf der Intensivstation.

Im Seniorenzentrum Dietenheim sind 22 Bewohner und fünf Mitarbeiter positiv getestet worden. Am Mittwoch lagen die Befunde einer PCR-Reihentestung vor. Neben den ohnehin isolierten erkrankten Bewohnern werden bis zum Ablauf der Kontaktquarantäne auch alle anderen Bewohner in ihren Zimmern versorgt, heißt es aus der Einrichtung. Besuche seien dort bis auf Weiteres nicht möglich. Die Mitarbeiter werden täglich mit Schnelltests vor Dienstbeginn getestet. Das Seniorenzentrum stehe in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt, um weitere Maßnahmen abzustimmen.

Am Montag hatte im Seniorenzentrum Dietenheim noch die erste Impfung gegen Corona im Alb-Donau-Kreis stattgefunden (wir berichteten). Die Impfung kommt für diesen Ausbruch wohl leider zu spät, denn das Immunsystem braucht laut Experten vier bis sechs Wochen, um den Schutz aufzubauen. (rjk/wool)

