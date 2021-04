Impfungen: So ist die Situation im Landkreis Neu-Ulm

Der Landkreis Neu-Ulm ruft Bürger dazu auf, sich registrieren zu lassen. Ab jetzt gibt es in den Zentren keine Erstimpfungen mit AstraZeneca mehr.

Der Landkreis Neu-Ulm bereitet sich auf die Ausweitung der Corona-Impfungen vor. Landkreisbürger, die zur Priorisierungsgruppe 2 gehören, sollen sich jetzt für die Impfung registrieren lassen.

Die Impfungen für die Priorisierungsgruppe 1 in den Impfzentren des Landkreises Neu-Ulm, die im bayernweiten Impfportal registriert sind, seien weitgehend umgesetzt. Aktuell gäbe es noch Einzelfälle in der Gruppe der über 80-Jährigen, die die höchste Priorität bei den Impfungen haben und sich für Impfungen im bayernweiten Impfportal registriert haben. Damit können sich die Impfzentren jetzt verstärkt auf die Priorisierungsgruppe 2 konzentrieren. Deshalb sind Personen, die zur Priorisierungsgruppe 2 gehören, aufgerufen, sich im Impfportal zu registrieren, falls dies noch nicht erfolgt ist.

Diese Personen gehören zur Priorisierungsgruppe 2 1 / 6 Zurück Vorwärts Zur Priorisierungsgruppe 2 gehören: Personen über 70 Jahre. Personen mit Trisomie 21 oder einer Conterganschädigung. Personen nach einer Organtransplantation. Personen mit einer Demenz oder mit einer geistigen Behinderung oder mit schwerer psychiatrischer Erkrankung (bipolare Störung, Schizophrenie, schwere Depression).

Personen mit behandlungsbedürftigen Krebserkrankungen. Personen mit schweren chronischen Lungenerkrankungen (z.B. interstitielle Lungenerkrankung, COPD, Mukoviszidose), Muskeldystrophien oder vergleichbaren neuromuskulären Erkrankungen, Diabetes mellitus mit Komplikationen, Leberzirrhose oder einer anderen chronischen Lebererkrankung, chronischer Nierenerkrankung oder Adipositas (mit BMI über 40). Personen, bei denen nach individueller ärztlicher Beurteilung aufgrund besonderer Umstände im Einzelfall ein sehr hohes oder hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht

Bis zu zwei enge Kontaktpersonen von einer nicht in einer Einrichtung befindlichen pflegebedürftigen Person, die das 70. Lebensjahr vollendet hat oder an einer der oben genannten Erkrankungen leidet und die von dieser Person oder einer sie vertretenden Person bestimmt werden. Bis zu zwei enge Kontaktpersonen von Schwangeren. Personen, die in stationären oder teilstationären Einrichtungen für geistig oder psychisch behinderte Menschen tätig sind oder im Rahmen ambulanter Pflegedienste regelmäßig geistig oder psychisch behinderte Menschen behandeln, betreuen oder pflegen.

Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen oder im Rahmen der Ausübung eines Heilberufes mit einem hohen oder erhöhten Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2 tätig sind, insbesondere Ärztinnen und Ärzte und Personal mit regelmäßigem Patientenkontakt, Personal der Blut- und Plasmaspendedienste und in SARS-CoV-2-Testzentren. Polizei- und Einsatzkräfte, die im Dienst, etwa bei Demonstrationen, einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Erfasst sind auch Soldatinnen und Soldaten, die bei Einsätzen im Ausland einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Personen, die in Auslandsvertretungen der Bundesrepublik Deutschland oder für das Deutsche Archäologische Institut an Dienstorten mit unzureichender gesundheitlicher Versorgung tätig und infolgedessen einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind.

Personen, die im Ausland für deutsche politische Stiftungen oder Organisationen und Einrichtungen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland in den Bereichen Krisenprävention, Stabilisierung, Konfliktnachsorge, Entwicklungszusammenarbeit oder auswärtige Kultur- und Bildungspolitik oder als deutsche Staatsangehörige in internationalen Organisationen an Orten mit unzureichender gesundheitlicher Versorgung tätig und infolgedessen einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Personen, die in Kinderbetreuungseinrichtungen, in der Kindertagespflege, in Grundschulen, Sonderschulen oder Förderschulen tätig sind. Personen im öffentlichen Gesundheitsdienst und in besonders relevanten Positionen zur Aufrechterhaltung der Krankenhausinfrastruktur.

Personen, die insbesondere in Flüchtlings- und Obdachloseneinrichtungen oder in sonstigen Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe oder in Frauenhäusern untergebracht oder tätig sind. Personen, die im Rahmen der nach Landesrecht anerkannten Angebote zur Unterstützung im Alltag im Sinne des § 45a des Elften Buches Sozialgesetzbuch regelmäßig bei älteren oder pflegebedürftigen Menschen tätig sind. (AZ)



Anmeldung zur Impfung im Kreis Neu-Ulm: So funktioniert es

Um einen Impftermin zu erhalten, muss man sich zuerst im bayernweiten Impfportal registrieren. Das Impfzentrum kann man sich dabei nicht aussuchen. Es wird anhand des Wohnortes automatisch ermittelt.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass über das Online-Portal nur Registrierungen vorgenommen werden können, wenn man über eine E-Mail-Adresse verfügt. Mit derselben E-Mail-Adresse können bis zu fünf Registrierungen unterschiedlicher Personen vorgenommen werden. Auch bei der telefonischen Hotline des Landkreises kann man sich anmelden unter Telefon 0731/70 40 50 60 (Montag bis Sonntag 8 bis 18 Uhr). Die Mitarbeiter der Hotline übernehmen die Registrierung. Sobald es einen freien Termin gibt, werden die Registrierten wieder angerufen. Die Reihenfolge der Impfungen ist in einer Rechtsverordnung des Bundesgesundheitsministeriums festgelegt, die auf der Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) beruht.

Nur noch Zweitimpfungen mit AstraZeneca

Erstimpfungen mit dem Impfstoff AstraZeneca sind am Sonntag, 18. April, in den Impfzentren in ganz Bayern ausgelaufen. Damit finden nur noch die Zweitimpfungen mit AstraZeneca in den Impfzentren statt sowie Erst- und Zweitimpfungen mit den bisher zugelassen Impfstoffen Biontech und Moderna. Der Impfstoff AstraZeneca wird dann künftig nur noch über die Arztpraxen verimpft. Nach der Entscheidung, dass AstraZeneca nur noch an Bürgerinnen und Bürger verimpft werden soll, die über 60 Jahre alt sind, seien zuletzt in den Impfzentren freie Termine für eine Impfung mit AstraZeneca übrig geblieben, berichtet das Landratsamt. Dieser Impfstoff werde nun für die noch ausstehenden Zweitimpfungen verwendet.

Zahlen zu den Impfungen im Landkreis Neu-Ulm

Insgesamt wurden bis einschließlich Sonntag 42.993 Impfungen im Landkreis Neu-Ulm vorgenommen. Davon entfallen 32.194 auf die Erstimpfungen und 10.799 auf Zweitimpfungen. Teilweise in den Zahlen berücksichtigt sind bereits die Impfungen, die über die Hausärzte erfolgen. Bis jetzt wurden 4607 Impfungen (alles Erstimpfungen) über die Hausärzte gemeldet. Das Landratsamt weist jedoch darauf hin, dass dies noch nicht dem tatsächlichen Stand entspricht, da es keine Meldepflicht der Hausärzte an den Landkreis Neu-Ulm gibt. Der Landkreis erhält die Informationen über diese Zahlen über die Regierung von Schwaben. Durch die Meldeketten kommt es zu Verzögerungen in der Aktualität. Die Hausärzte dürfen seit Anfang April gegen das Coronavirus impfen.

Nachdem die Impfstofflieferungen gesteigert werden sollen, hat der Landkreis Neu-Ulm die Impfkapizitäten in seinen Impfzentren optimiert. So wurden die Öffnungszeiten ausgeweitet und das Impfzentrum in Neu-Ulm erweitert. Damit sind jetzt rund 1100 Impfungen über die Impfzentren pro Tag möglich. Diese sollen – nach der angekündigten weiteren Steigerung der Impfstoffmengen – auf 1600 Impfungen pro Tag erhöht werden. (AZ)

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.