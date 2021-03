vor 47 Min.

Impfungen mit Astra Zeneca im Kreis Neu-Ulm ausgesetzt: Pfuhler Hausarzt flucht

Plus In Deutschland sind Corona-Impfungen mit Astra Zeneca vorübergehend ausgesetzt. Das hat für die Abläufe im Kreis Neu-Ulm weitreichende Folgen. Ein Hausarzt ist sauer.

Von Michael Kroha

Die Bundesregierung hat am Montag die Corona-Impfungen mit dem Vakzin des Herstellers Astra Zeneca gestoppt und reagiert damit auf eine aktuelle Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI). Der Impf-Stopp hat weitreichende Auswirkungen - auch auf die Abläufe im Landkreis Neu-Ulm. Ein Hausarzt, der im Kreisgebiet Corona-Impfungen vornimmt, kann die aktuelle Entwicklung überhaupt nicht verstehen und flucht.

Impfung mit Astra Zeneca: Einige Personen wurden nach Hause geschickt

Deutschlandweit, aber auch im Landkreis Neu-Ulm sind die Impfungen mit Astra Zeneca ab sofort und bis auf Weiteres ausgesetzt. Personen, die am Montag noch ihre Impfung erhalten hätten, wurden nach Angaben des Neu-Ulmer Landratsamtes nach Hause geschickt, sobald die Sachlage bekannt war.

Neue Termine für eine Erst- und Zweitimpfung mit Astra Zeneca könnten somit bis auf Weiteres nicht mehr vereinbart werden. Die Termine, die für die kommenden Tage schon vereinbart waren, sollen storniert werden.

Wer also für eine Impfung mit Astra Zeneca vorgesehen war, kann bis auf Weiteres nicht immunisiert werden. Diese Personen werden von Seiten des Landratsamtes gebeten, nicht in die Impfzentren in Neu-Ulm, Weißenhorn und Illertissen zu kommen. Die Betroffenen würden über den Ausfall der Termine informiert werden, heißt es. Einen Ersatz mit anderen Impfstoffen sei aktuell nicht möglich. Der momentan verfügbare Impfstoff sei bereits fest verplant.

Bereits 2500 Personen im Landkreis Neu-Ulm mit Astra Zeneca geimpft

Im Landkreis Neu-Ulm ist der Impfstoff Astra Zeneca seit Anfang März im Einsatz. Rund 2500 Personen haben nach Angaben des Landratsamtes damit ihre Erstimpfung bis jetzt erhalten. Der Impfstoff sei vor allem bei den Impfungen für die Grundschullehrer und das Kindergartenpersonal eingesetzt worden.

Der Pfuhler Hausarzt Dr. Christian Kröner, der nicht nur wegen seines Info-Zettels zur Corona-Impfung, sondern auch wegen seiner Kritik an der ungenutzten siebten Spritze schon mehrfach bundesweit medial in Erscheinung getreten war, meldete sich bereits kurz nach Bekanntwerden des Impf-Stopps bei unserer Redaktion. Er hält die aktuelle Entwicklung für "unglaublich".

Eine erneute Prüfung durch das PEI sei zwar richtig, die Impfung komplett zu stoppen aber ist "falsch", so der Allgemeinmediziner. "Das bringen wir nie wieder zum Laufen. Das ist ein riesiger Fehler. Die Menschen laufen jetzt panisch im Kreis."

Jetzt mit der Impfung zu stoppen, ist "wissenschaftlicher Nonsense"

Kröner hält den Asta Zeneca-Impfstoff weiter für voll funktionsfähig. Die Meldungen von Hirnvenen-Thrombosen würden sich im einstelligen Bereich bewegen bei im Vergleich dazu mehreren Millionen erfolgten Impfungen. Jetzt zu stoppen, ist "wissenschaftlicher Nonsense und kostet richtig Leben", sagt er. Denn weiterhin würden weltweit täglich Tausende in Verbindung mit dem Coronavirus sterben. Dabei reiche allein eine Impfung mit Asta Zeneca aus, um schwere oder tödliche Verläufe zu vermeiden.

Für Kröner ist mit der Entscheidung jetzt auch der Start der Impfungen in Hausarzt-Praxen vorerst auf Eis gelegt. Hier hatte der Notarzt die Politik bereits für ihr Handeln "im Kriechgang" öffentlich kritisiert. "Der Stopp jetzt kommt ihnen vermutlich ganz gelegen", vermutet Kröner.

Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) teilte kürzlich mit, dass bislang keinerlei Hinweise darüber vorliegen, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und dem Auftreten von Blutgerinnseln gebe. Das Neu-Ulmer Landratsamt will aber weitere Untersuchungen abzuwarten, um genau einschätzen zu können, ob mögliche Folgen nach Impfungen bestehen und welche Auswirkungen dies auf die weiteren Planungen im Kreis hat.

