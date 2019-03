04.03.2019

In Au machen die Narren eine Kreuzfahrt

Die Besucher des „Närrischen Kaffeekränzchens“ bekommen Sketche mit maritimen Motto zu sehen.

Von Alfred Grimm

Heuer ging es beim Närrischen Kaffeekränzchen in Au auf das Kreuzfahrtschiff MS Jubilee 100. Als Kapitän Christoph Flamingo (Christoph Häußler) nach seinem Einmarsch – begleitet von einem Potpourri von Seemannsliedern – die rund 130 Gäste der „Kreuzfahrt“ begrüßt hatte, trat zunächst Rosa von Au (Margitta Häußler) auf die Bühne, um sich als Chefstewardess zu bewerben. Im Verlauf dieser Bewerbung empfahl sie unter anderem Bürgermeister Jürgen Eisen im Kreistag für den Nuxit zu stimmen. Sie wolle nicht mehr zu den Egos aus dem Norden gehören. Sie monierte sich auch über den Bart des Stadtpfarrers, sprach immer wieder die kleinen Rivalitäten zwischen den Stadtteilen sowie mit Bellenberg an, bezeichnete das Trauzimmer im Rathaus als dunkle und düstere Gruft und schickte dann nach vielen weiteren kleinen Nadelstichen das „Schiff“ auf die Reise.

Kapitän Flamingo kümmert sich um die Gäste

Anschließend informierte Kapitän Flamingo über den anstehenden Landausflug. Aus datenschutzrechtlichen Gründen sei es notwendig, jedem Passagier ein Passwort zuzuteilen. Dieses Passwort müsse man angeben, wenn der Namen erwähnt wird. Der dritte Bürgermeister Wolfgang Ostermann sollte „Rote Lippen soll man küssen“ singen, die Frauen von der Wassergymnastik-Gruppe „Plitsch-Platsch, Pinguin“ rufen und der Kulturringvorsitzende Martin Binder und seine Frau „Ja, wir sind halt die Aumer!“ anstimmen.

Auf dem Deck stand dann eine Theateraufführung an. Die elfjährige Romy und der siebenjährige Julius spielten das Stück „Der 100. Geburtstag“, besser bekannt als Dinner for one, auf regionale Art und Weise. Das Festmenü besteht aus Maultaschensuppe, Graskarpfen aus dem Auer Baggersee, „Biogöggele“ und „Nonnenfürzle“. Als Getränke gibt es Most, Weißwein, Bier vom Illertisser Schlossbräu und Obstler, welche Romy aus Mangel an Partnern alle selber trinken muss.

Auch die Bürgermeisterin ist zu sehen

Auch die zweite Bürgermeisterin Gabriele Weikman-Kristen schaffte es in die Show: Ihr Telefon läutete ständig. Doch es waren fast nur Beschwerden. Dabei hoffte die Bürgermeisterin auf jemand, der sich des Rathausstübles oder der Bewirtschaftung der Josef-Weikmann Halle annimmt. „Wenn ich 20 Jahre jünger wäre“, sinnierte sie schließlich, „könnte ich diese Arbeit im Gedenken an meinen Vater selbst übernehmen.“

Dann folgte der Vortrag von Prof. Dr. Dr. fas. T. Nacht (Armin Grob) über das Verhalten der modernen Frau und des modernen Mannes bei der täglichen Körperhygiene. Gudrun Doll schlüpft bei der Demonstration des geschlechterspezifischen Verhaltens beim Duschen in die Rollen der Frau und des Mannes. Als Frau führte sie vor, wie die Kleidung sehr akkurat auf verschiedene Stapel gelegt wird, dass die Haare zweimal gewaschen werden und zeigte Pflegemaßnahmen wie das Eincremen. Zuletzt reinigte sie das Bad gründlich. Der Mann dagegen wirft die Wäsche auf einen Stapel. Und auch sonst geht alles viel schneller.

Der stimmungsvolle Nachmittag endete mit dem gemeinsam gesungenen Gstanzl, dem vor wenigen Jahren für Au umgeschriebenen Aumer Liad: „Wir sind halt die Aumer und können nichts dafür, …“.

Mehr zum Fasching in der Region lesen Sie hier: Tausende feiern in Ranzenbur g.