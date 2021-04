In Au stehen größere Bauarbeiten an: Stadt informiert über den Ablauf

Die Instandsetzung der Dorfstraße in Au geht weiter. Außerdem wird ein Baugebiet zwischen Brandenburger Straße und Illerweg erschlossen.

Zwei größere Bauvorhaben stehen in den nächsten Wochen im Illertisser Stadtteil Au auf dem Programm. Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung und schildert den geplanten Ablauf. Die Instandsetzung der Dorfstraße wird fortgesetzt, zudem wird ein Neubaugebiet erschlossen.

In mehreren Bauabschnitten erfolgt in den kommenden Jahren die Grundinstandsetzung der gesamten Dorfstraße in Au. Als erster Abschnitt wurde im Jahr 2020 der Bereich zwischen der Einmündung der Heinrich-Mack-Straße im Süden und der Langen Straße im Norden einschließlich dem jeweiligen Kreuzungsbereich fertiggestellt. Voraussichtlich ab Montag, 19. April, beginnen der Illertisser Stadtverwaltung zufolge die Baumaßnahmen zum zweiten Bauabschnitt (Bauabschnitt Dorfstraße Süd) von der Einmündung der Heinrich-Mack-Straße bis zur Kreuzung Flurweg/Bürgermeister-Weikmann-Ring. Im Zuge der Baumaßnahme werden auch die Straßenbeleuchtung und die komplette Wasserversorgung einschließlich der Hausanschlüsse erneuert.

Zusammenfassend heißt es in der Mitteilung: "Mit dem nun anstehenden zweiten Abschnitt der Grundinstandsetzung Dorfstraße erfolgt der zweite Schritt für eine deutliche Aufwertung der zentralen Straßenverbindung in Au." Gleichzeitig findet mit den Erschließungsarbeiten zum Baugebiet zwischen Brandenburger Straße und Illerweg (Baugebiet Au-West) eine zweite größere Baumaßnahme in Au statt. Diese startet bereits am Montag, 12. April.

Das neue Wohngebiet in Au soll der höheren Nachfrage gerecht werden

Entstehen soll ein Wohngebiet mit Einzel- und Doppelhäusern, um der erhöhten Nachfrage an Wohnflächen gerecht zu werden. Das Gebiet grenzt bereits im Norden und Osten an bestehende Wohngebiete an und ist daher von zwei Seiten bereits gut an die bestehende Infrastruktur angebunden. Aufgrund vieler Anfragen aus der heimischen Bevölkerung solle das Gebiet gesamtheitlich in einem Bauabschnitt realisiert werden, teilt die Stadt mit.

Während der Bauarbeiten sind die Bauabschnitte für den Durchgangsverkehr gesperrt. Es werden laut Stadtverwaltung aber entsprechende Umleitungen eingerichtet, sodass die Erreichbarkeit der restlichen Bereiche immer gewährleistet sei. Die Aufrechterhaltung des Fußgängerverkehrs sowie die Zufahrtsmöglichkeit für die Anlieger zu ihren Grundstücken werden sichergestellt.

Für weitere Auskünfte zu den Bauarbeiten steht das Sachgebiet Tiefbau gerne zur Verfügung. Ansprechpartner ist Werner Neudecker, Telefon 07303/172-31. (AZ)

