vor 38 Min.

In Babenhausen brechen Unbekannte einen Geldautomaten auf

Die Täter fliehen, ohne Geld mitzunehmen. Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall.

Im Markt Babenhausen haben Unbekannte einen Geldwechselautomaten aufgebrochen. Das Kuriose: Die Täter verschwanden wieder, ohne Bargeld mitzunehmen. Somit entstand auch kein Beuteschaden.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall zwischen Samstag, 13. Juli, und Montag, 15. Juli, auf dem Gelände eines Waschplatzes an der Ulmer Straße im Fuggermarkt. Die bislang unbekannten Täter hebelten nach Angaben der Polizei einen Baucontainer auf und gelangten so von der Rückseite aus an einen dort angebrachten Geldwechselautomaten, an dem sie die Rückwand aufbrachen. Der angerichtete Schaden an den Gegenständen beläuft sich auf rund 1000 Euro. Nun werden Zeugen gesucht, die Auffälliges beobachtet haben. (az)

Zeugen können sich an die Memminger Polizei wenden: Telefonnummer: 08331/1000.

Mehr aus dem Polizeibericht lesen sie hier:

Themen Folgen