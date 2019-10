15:00 Uhr

In Babenhausen sind Baumpaten gesucht

Die Idee stammt von der Waldbesitzervereinigung in Babenhausen. Was sie damit erreichen will.

Nur was man genauer kennt, lernt man schätzen und lieben. Deshalb will die Waldbesitzervereinigung Babenhausen Kindern den heimischen Wald näherbringen. Vorsitzender Karl Schregle hat dazu eine besondere Idee: Mithilfe von Baumpatenschaften will er Mädchen und Buben an den Forst und die Natur heranführen. Die Kinder sollen im Allmannshorn-Wald neue Bäume pflanzen und deren Wuchs regelmäßig kontrollieren.

Als idealen Standort hat der Vorsitzende ein privates Grundstück neben dem alten Waldkreuz zwischen der Kellmünzer und der Oberrother Straße ausgewählt. Die momentan nicht bepflanzte Fläche biete genügend Platz für sechs bis 15 Bäume. „Das können neben Eichen, Buchen und Douglasien auch Kirschbäume oder exotische Arten wie zum Beispiel ein Mammutbaum sein“, sagt Schregle. Die Baumpaten sollen beim Pflanzen der Bäume, welche von der Waldbesitzervereinigung gestiftet werden, dabei sein und natürlich auch mithelfen. Überdies sollten sie den Wuchs der „Patenkinder“ kontrollieren und das unmittelbare Umfeld von Unkraut befreien. Ausflüge zu „ihren“ Bäumen sollen den Kindern und Jugendlichen außerdem die Gelegenheit bieten, die heimische Natur und Umwelt besser kennenzulernen. Dabei können sich die Heranwachsenden bewusst werden, welchen Beitrag ein Baum zur Reduzierung des Kohlenstoffdioxids leistet.

Bei der seit fast 120 Jahren bestehenden, in der näheren und weiteren Umgebung einmaligen Waldbesitzervereinigung Babenhausen genießt der Allmannshorn-Wald einen hohen Stellenwert. Als Baumpaten kann sich der Vorstand Kindergartengruppen, Schulklassen und Familien vorstellen. Interessierte können sich bei Karl Schregle unter Telefon 08333/2917 melden. (clb)

