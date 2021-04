In Bellenberg werden jetzt neue Bäume gepflanzt

Plus Dass vier Kastanien in der Auer Straße gefällt wurden, hat viele Bellenberger verärgert. Der Gemeinderat hat nun Ausgleichspflanzungen beschlossen.

Nun hat Bürgermeisterin Susanne Schewetzky ( CSU) ihr Versprechen eingelöst, zeitnah einen Ersatz für die gefällten Kastanien in der Auer Straße zu schaffen. Neben vier neuen Laubbäumen am alten Standtort soll es noch weitere Maßnahmen geben.

Bellenberger übten massive Kritik an Fällung der Kastanien

Die Fällung der Kastanien wurde von vielen Bellenbergern massiv kritisiert. Wie berichtet, hatten die Bürgermeisterin und eine große Ratsmehrheit zuvor dem Antrag des anliegenden Elektrogeschäftsinhabers entsprochen, der die Bäume entfernt sehen wollte. Dass dieser seinen Antrag danach zurückzog, konnte die Bäume nicht automatisch vor der Fällung retten. Die Rücknahme hätte in einem neuen Tagesordnungspunkt im Gemeinderat beschlossen werden müssen. Bevor es dazu kam, waren die Kastanien aber schon gefällt. Nun waren sich alle Gemeinderäte einig, vier Laubbäume zu pflanzen und mit weiteren, zusätzlichen Pflanzungen gewissermaßen die Natur zu versöhnen. Gemeinderat Wolfgang Schrapp (Freier Wähler) als der anliegende Grundstücksverpächter war nicht stimmberechtigt.

Untere Naturschutzbehörde gibt Bellenberg Tipps für neue Bäume

Die Bürgermeisterin hatte dazu Pflanzvorschläge eines sogenannten Biodiversitätsberaters der Unteren Naturschutzbehörde eingeholt. Dieser empfahl dem Gemeinderat ein ganzes Paket an Ideen, um das verwaiste Grün an der Auer Straße im Bereich der anliegenden Elektrofirma aufzuwerten. Alternativ stand zur Debatte, einfach vier geeignete Bäume, etwa Säulenbuchen oder Spitzahorn, nachzupflanzen. Zunächst ging diese Frage an Gemeinderat Schrapp, der wegen des geringen Abstands zu seinem verpachteten Grundstück nach seiner Meinung gefragt wurde. Schrapp zeigte sich den Maßnahmen gegenüber positiv eingestellt, hätte sich aber gewünscht, dass die Bürgermeisterin das Gremium aus einem zwischen ihnen vorab geführten Gespräch informierte. Schewetzky bestätigte die Unterredung, ohne jedoch auf Inhalte einzugehen. Stattdessen mutmaßte sie aus Schrapps Rede, dass er sich die Pflanzungen vorstellen könne. Inwieweit aber die alten Bäume durch neue ersetzt werden sollten, blieb damit offen.

Von neuer Bepflanzung sollen Vögel und Insekten profitieren

In der unklaren Situation brachte Jürgen Block (Freie Wähler) eine Alternative ins Spiel: Er schlug vor, die vier Ersatzbäume auf dem ebenfalls gemeindlichen Grünstreifen zwischen Straße und Radweg zu pflanzen und das zwischen Radweg und Privatgrundstück liegende Grün ganz im Sinne der vorgeschlagenen Biodiversität mit Heckensträuchern für den Vogelschutz und bienenfreundlichen Blumenflächen zu gestalten. Wegen der Nähe zur Straße empfahl Block, auf salzunempfindliche Baumarten zu achten und rief in Erinnerung, dass insbesondere Blütenbäume für Insekten wertvoll seien. Fraktionskollege Stefan Schaich wünschte sich bei der Auswahl heimische Bäume. Gepflanzt werden sollen größere Stämmchen mit einem Umfang von 20 und 30 Zentimetern bei Kosten bis zu 1300 Euro.

Schewetzky ergänzte, dass auch die zum Ausgleich der Fällung in der Streuobstwiese vorgesehenen Bäume bereits gepflanzt seien.

