In Bellenberg werden zwei 18-Jährige verprügelt

Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall in der Nacht zum Sonntag wegen Körperverletzung. Zwei 18-jährige Opfer mussten im Krankenhaus behandelt werden.

In der Nacht von auf Sonntag wurden bei einer Prügelei in Bellenberg zwei 18-Jährige leicht verletzt. Das teilt die Polizei mit. Um 02.40 Uhr kam es in der Straße Am Sportplatz zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Ein 22-Jähriger und ein 18-Jährige kamen an den Tatort und attackierten dann unvermittelt einen 18-Jährigen. Ein Bekannter des Geschädigten wollte Schlichten und wurde ebenfalls geschlagen. Beide Geschädigten wurden vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen ihrer Ermittlungen konnte die Polizei den 22-Jährigen Täter noch in der Nacht finden. Er war stark betrunken. Der namentlich bekannte 18-jährige Täter konnte vorerst flüchten. Zeugen des Vorfalls werden sollen sich bei der Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 melden. (az)

