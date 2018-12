12:00 Uhr

In Dietershofen soll ein neues Baugebiet entstehen

Entwicklung Außerdem hat der Gemeinderat einer Voranfrage für einen Solarpark zugestimmt

Von Claudia Bader

Die Gemeinde Oberschönegg plant die Erschließung eines neuen Baugebiets. Es soll nördlich des Nordwegs im Ortsteil Dietershofen ausgewiesen werden. Nach jetzigem Planungsstand könnten zehn Plätze in einer Größe von 620 bis 740 Quadratmeter entstehen, informierte Bürgermeister Günther Fuchs den Gemeinderat.

Weitere Bauplätze könnten auf Flächen im Westen und Norden ausgewiesen werden. Allerdings seien in westlicher Richtung emissionsrechtliche Argumente bezüglich Hochwasser und Lärm sowie in nördlicher Richtung Belange des Oberschönegger Wasserschutzgebiets zu beachten. Diese Bedenken müsse die Gemeinde Punkt für Punkt mit den zuständigen Behörden abklären, sagte Bür-germeister Fuchs. Einen Beschluss fasste das Gremium nicht.

Solarpark könnte entstehen

Grundsätzlich befürworteten die Räte eine Bauvoranfrage zur Errichtung einer „Freiflächen-Fotovoltaikanlage“, also eines Solarpark. Sie soll am Reuteweg auf einer Fläche von 1,5 Hektar entstehen. Die Modulreihe soll nach Süden gerichtet sein. Laut Antragsteller soll sie den Jahresenergiebedarf von rund 200 Einfamilienhäusern decken, informierte Fuchs. Mit diesem „Ökopunkt“ leiste die Gemeinde sowohl einen Beitrag zur Eigenversorgung mit Energie, als auch zum Klimaschutz. Außerdem könne dieses Anschauungsobjekt dazu dienen, Erfahrungen zu sammeln. Oberschönegg könne zur Pioniergemeinde mit Innovationsgeist werden, so Fuchs. Bedenken äußerte er hinsichtlich des Eingriffs in die Natur und eventueller Schäden, die durch Jagd an den Modulen entstehen können. Außerdem reduziere der beantragte Solarpark die landwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde. Die Bauvoranfrage wurde einstimmig befürwortet.

Mit einer Gegenstimme genehmigte das Gremium den Bauantrag zur Errichtung eines Stahlkamins für die Energiezentrale der Molkerei Ehrmann. Der Schornstein soll im Norden des bestehenden Blockheizkraftwerks als einer von zwei gekoppelten Stahlkaminen in einer Reihe angebracht werden und eine Höhe von 26 Metern sowie einen Durchmesser von 1,42 Metern aufweisen, informierte Fuchs. Als angrenzender Nachbar des Milchverarbeitungsbetriebs gab Zweiter Bürgermeister Gerhard Fäßler zu bedenken, dass der bereits bestehende Kamin bei den relativ häufig vorkommenden Störfällen im Blockheizkraftwerk Lärm verursache. (Lesen Sie außerdem: Ehrmann erweitert seinen Stammsitz )



Gewerbesteuer bleibt auf bisherigem Niveau

Ein weiteres Thema waren die Steuerhebesätze der Gemeinde im Jahr 2019: Sie bleiben unverändert. Den Vorschlag des Bürgermeisters, die Hebesätze für die Gewerbesteuer von derzeit 275 Prozent auf 260 Prozent zu senken, lehnte das Gremium ab (7:1 Stimmen). Fuchs erklärte seine Intention so: Eine Reduzierung des Hebesatzes würde den derzeit 30 örtlichen Firmen, die Gewerbesteuern bezahlen, ermöglichen, vor Ort zu investieren. Dies würde auf längere Sicht einen Anstieg der Steuereinnahmen für die Gemeinde bedeuten. Einstimmig beschloss das Gremium, die Hebesätze für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke)und für die Grundsteuer B (sonstige Grundstücke) zu belassen.

