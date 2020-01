vor 16 Min.

In Folge eins: Für Viktoria ist der Traum vom Topmodel vorbei

Viktoria (22) aus Illertissen ist in der ersten Folge von Germany's next Topmodel ausgeschieden.

Viktoria aus Illertissen geht nicht mit Heidi Klum auf die Reise. Dabei hatte die 22-Jährige zunächst viel Lob von Designer Julien Macdonald bekommen.

Von Rebekka Jakob

Schon in Folge eins war Schluss: Die Illertisserin Viktoria ist aus der Sendung Germany’s next Topmodel gleich zu Beginn ausgeschieden. Auf Instagram bedankte sich die 22-Jährige nach der Sendung dennoch herzlich bei ihren Unterstützern.

"Germany’s next Topmodel": Julien Macdonald lobt die Illertisserin für ihre Schönheit

Zuerst sah es noch gut aus für die Kandidatin aus Illertissen, deren Schwester im Vorjahr unter die letzten zehn Kandidatinnen des Modelcastings gekommen war: Sie wurde nach München eingeladen und durfte im Olympiapark vor Heidi Klum und Designer Julien Macdonald laufen. Dieser zeigte sich ganz begeistert von der jungen Frau: „Du hast eine natürliche Schönheit, die man mit Geld nicht kaufen kann. Du bist einfach schön geboren.“ Das Model und der Designer schickten Viktoria eine Runde weiter, um am nächsten Tag bei einer Modenschau eines seiner Kleider zu präsentieren.

GNTM 2020: Kandidatin Viktoria aus Illertissen war nur wenig zu sehen

Doch da zeichnete sich schon ab, dass es am Ende wahrscheinlich nicht reichen würde für die Illertisserin: Im Gegensatz zu anderen Kandidatinnen war sie kaum auf den Bildern der Sendung zu sehen, Homestorys und Einspieler mit Interviews gab es nur von anderen jungen Frauen. Viktorias Gang über den Laufsteg in einem royalblauen Glitzerkleid überzeugte Heidi Klum dann nicht: „Das ist kein Rhythmus drin, das Gesicht ist komplett schlaff“, sagte die strenge Jurorin zu Schauspielerin Milla Jovovich, die mit ihr zusammen die Bewerberinnen begutachtete.

Auf Instagram bedankte Viktoria sich bei ihren Unterstützern

Die Illertisserin gehörte zu den Kandidatinnen, die am Ende der Sendung erfuhren, dass sie nicht mit Heidi Klum auf die „große Reise“ gehen werden. In ihrer Instagram-Story bedankte sich Viktoria wenige Minuten nach dem Ende der Sendung bei den vielen Menschen, die sie in den letzten Wochen und Tagen unterstützt haben. „Ich hätte niemals damit gerechnet, dass mich so viele Menschen unterstützen möchten, die ich teilweise gar nicht kenne.“

