In Illertissen heißt es: „Müll sammeln statt rumgammeln“

Das Jugendparlament drückt Freiwilligen im September die Müllsäcke in die Hand. Was geplant ist.

Von Jens Carsten

Die angekündigte Müllsammelaktion des Illertisser Jugendparlaments hat nun ein griffiges Motto: Die zunächst unter dem Schlagwort „Friday for Future“ angekündigte Veranstaltung trägt den Titel „Müll sammeln statt rumgammeln“. Sie findet am Freitag, 13. September, in der Zeit von 14 bis 17Uhr statt. Ziel ist es, die Stadt von herumliegendem Abfall zu befreien.

Jeder kann mitmachen

Aufgerufen sind Schüler und junge Leute – aber auch fleißige erwachsene Sammler können sich beteiligen. Wie berichtet, war die ursprünglich während der Unterrichtszeit geplante Aktion nach Kritik auf den Nachmittag verlegt worden. Die Sammler werden am 13. September mit fair gehandelten Müsli-Riegeln und Getränken aus dem Eine-Welt-Laden Illertissen versorgt, teilt Stadtjugendpfleger Harry Heckenberger mit. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Marktplatz. (az)

