In Illertissen kracht es zwei Mal

Gleich zwei Mal hat es am Dienstag in Illertissen gekracht. Verletzt wurde niemand, aber es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Gleich zwei Mal hat es am Dienstag in Illertissen gekracht. Verletzt wurde niemand, aber es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Hier ein Überblick.

Auto gegen Lastwagen: Am Dienstagnachmittag sind in der Von-Helmholz-Straße ein Lastwagen und Auto zusammen geprallt. Die Fahrzeuge befanden sich laut Polizei im Begegnungsverkehr. In einer Kurve kam der 54-jährige Lastwagenfahrer aus Unachtsamkeit auf die Gegenpur und kollidierte frontal mit dem Auto. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 11.500 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (az)

Auto gegen Kleinkraftrad: Am Dienstagmorgen war eine 19-Jährige mit ihrem Auto auf der Spitalstraße in südlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Franz-Mang-Straße missachtete sie laut Polizei die Vorfahrt eines Kleinkraftrades und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Gegen die Unfallverursacherin wurde ebenfalls ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (az)

