vor 24 Min.

In Illertissen röhren Motoren für einen guten Zweck

Bei der „Super Car Charity“ fahren in Illertissen jede Menge Sportwagen vor – dabei wird Geld für kranke Kinder gesammelt.

Von Jens Carsten

Illertissen Das Röhren von Motoren dürfte für die Anwohner des Illertisser Marktplatzes ein vertrautes Geräusch sein – zumindest in den Sommermonaten. In zwei Wochen gibt es das ganz gezielt zu hören, und zudem für einen guten Zweck. Tausende Pferdestärken werden sich im Rahmen der „Super Car Charity“ in der Illertisser Stadtmitte versammeln. Mit 30 bis 50 Sportwagen rechnet Organisator Reiner Schneider. Ferraris seinen darunter, ebenso wie Lamborghinis, getunte Mercedes-Flitzer und auch ein Audi R8. Interessierte können die Traumautos aber nicht nur bestaunen, sonder auch darin Platz nahmen. Und gegen ein Gebühr sogar eine Runde darin drehen: So kommt ein Erlös zusammen, der Kindern mit seltenen Krankheiten zugute kommt.

Tausende Euro für Stiftung

Die Benefizaktion hat in den vergangenen Jahren in Weißenhorn und in Krumbach stattgefunden. Tausende Euro konnten dabei für die „Care for Rare“-Foundation gesammelt werden. Sie unterstützt Kinder, die an bislang nur wenig erforschten Krankheiten leiden. In Illertissen feiert die „Super Car Charity“ heuer Premiere: Am Sonntag, 19. Mai, werden die Flitzer von 10 bis 17 Uhr auf dem Marktplatz Spalier stehen. Sie gehören Privatleuten, die ihre Fahrzeuge, zu diesem Zweck zur Verfügung stellen. Besucher dürfen nicht nur staunen, sondern auch mitfahren: Zum Preis von 35 Euro können Interessierte auf dem Beifahrersitz Platz nehmen und eine Runde drehen. Welcher der Sportwagen dabei zum Einsatz kommt, bestimmt das Los.

Lokal im Harisch-Haus öffnet

Rund um die „Super Car Charity“ ist auf dem Marktplatz einiges geboten: Es wird Musik gespielt und die (regulär geschlossene) Gaststätte im Harisch-Haus öffnet zu diesem Tag. Dort werden Getränke ausgeschenkt, zudem gibt es Kaffee und Kuchen. Auf dem marktplatz stehen auch zwei Food-Trucks: Einer der Pizzeria Da Pepe in Illertissen und einer von „Flying Barbecue“ in Memmingen.

Nicht nut Zuschauer (und Mitfahrer) sind willkommen, sagt Schneider. Auch Sportwagen-Besitzer können am Sonntag, 19. Mai, noch teilnehmen – gerne auch spontan, wie der Organisator sagt. „Je mehr, desto besser.“ (caj)

Kontakt: Nähere Infos gibt es unter supercarcharity.com

